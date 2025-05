Liverpool : Jürgen Klopp est choqué après les graves incidents

Hier, Liverpool est passé par tous les états. Il y a eu tout d’abord la joie du club de la Mersey et de ses supporters, heureux de célébrer ensemble le titre de champion d’Angleterre sur Water Street. Puis, il y a eu la peur, la tristesse, la détresse et bien d’autres sentiments après les incidents survenus lors de la parade. En effet, une voiture a foncé dans la foule faisant plusieurs blessés dans un état plus ou moins grave.

Touché en plein cœur, le LFC est sous le choc. Toujours très attaché au club, Jürgen Klopp a publié un message poignant ce mardi sur Instagram. « Ma famille et moi sommes sous le choc et dévastés. Nos pensées et nos prières accompagnent tous ceux qui sont blessés et touchés. Vous ne marcherez jamais seuls.» Des mots qui feront certainement chaud au cœur de tous les amoureux des Reds.