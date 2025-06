Barça : Robert Lewandowski laisse planer le doute sur son avenir

La saison a été belle pour Robert Lewandowski. L’attaquant polonais de 36 ans reste performant au FC Barcelone où son contrat court jusqu’en juin 2026. Le natif de Varsovie compte d’ailleurs 42 buts et 3 offrandes en 52 rencontres avec les Catalans cette saison. Toujours excellent dans le dispositif mis en place par Hans-Dieter Flick, l’ancien du Bayern Munich est revenu sur son avenir pour Mundo Deportivo. Il a préféré ne pas s’avancer et pense avant tout à performer lors de l’exercice prochain.

«Je pense que j’ai suffisamment de temps pour décider ce que je veux faire après la saison prochaine. Je peux jouer au même niveau que la saison dernière, mais c’est le football, vous savez. Il y a aussi quelque chose d’autre en dehors du football qui peut finalement changer ce que j’ai dans la tête, par exemple. C’est pourquoi je pense qu’il est trop tôt pour penser à ces choses maintenant. J’ai un peu de temps pour me reposer, puis j’ai aussi du temps pour la pré-saison et pour bien préparer la saison. Je suis sûr que je serai physiquement bien. Nous avons quelques semaines pour préparer la saison. J’ai beaucoup apprécié cette équipe et je suis très fier de pouvoir jouer pour elle», a-t-il déclaré.