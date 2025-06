4 ans de prison, 58 000 € d’amende : Raul Asencio risque gros pour son affaire de diffusion de contenu pédopornographique

Raul Asencio a connu une saison mouvementée. Sur les terrains de football tout d’abord, il a été l’invité inattendu du Real Madrid. Il a profité des blessures de plusieurs défenseurs pour se faire une place dans l’équipe et même dans le onze de Carlo Ancelotti. Il a ainsi participé à 29 matches toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de délivrer une passe décisive. Néo international espagnol A, le natif de Las Palmas a vécu une belle année sportivement d’un point de vue individuel. Mais hors du rectangle vert, ce n’est pas forcément le cas.

En effet, il est dans le viseur de la justice depuis plusieurs mois maintenant. La raison ? Il est poursuivi pour la diffusion de contenu à caractère sexuel sans le consentement de deux femmes, dont une jeune fille âgée de 16 ans à l’époque. Asencio, qui était âgé de 20 ans au moment des faits, n’est pas le seul joueur à être visé dans cette sombre affaire puisque d’anciens coéquipiers de l’époque, à savoir Ferran Ruiz, Juan Rodríguez et Andrés García; le sont aussi. Le 14 mai dernier, le tribunal d’instruction numéro 3 de San Bartolomé de Tirajana (Grande Canarie) les a tous inculpés. Un coup de massue pour Asencio et ses avocats, qui avaient demandé le classement sans suite de cette affaire, faute de preuve.

Raul Asencio est dans le viseur de la justice

Ce mardi, la Cadena COPE dévoile de nouvelles informations sur ce dossier. Ainsi, dans l’émission El Partidazo de Cope, la radio espagnole a révélé que les avocats de la victime qui était mineure réclament 4 ans de prison pour Raul Asencio. La défense demande aussi une amende de 20 mois à raison de 10 euros par jour ainsi que 58 000 euros d’indemnisation. Dans le détail, il s’agit de 27 000 euros pour les blessures temporelles, 21 000 euros pour les séquelles et le stress post-traumatique et 10 000 euros pour les dommages moraux. La Cadena COPE ajoute que les avocats de l’autre victime présumée, qui était elle majeure au moment des faits, va faire la même demande.

Le média ibérique précise également que la demande du bureau du Procureur est toujours en cours de rédaction et qu’une fois rédigée, le juge pourra ouvrir un procès. Raul Asencio, qui est beaucoup plus pointé du doigt par la défense car elle estime qu’il a nui beaucoup plus aux deux jeunes femmes; compte bien se défendre. Contacté par la COPE, les avocats du footballeur international espagnol ont été clairs : « nous sommes calmes et nous irons jusqu’au bout.» Ils diffusent l’idée qu’ils ont confiance en la justice et qu’ils sont prêts à se défendre l’innocence d’Asencio jusqu’au bout. Affaire à suivre…