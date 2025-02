Droits TV : la LFP se réunit en urgence ce lundi

Le courant ne passe plus entre LFP et son diffuseur, DAZN. Ces derniers jours, on apprenait que le service de streaming sportif n’avait payé que la moitié de son échéance du mois de février (35 M€) et a mis l’autre moitié (35 M€) sous séquestre. En attendant le verdict du tribunal des activités économiques de Paris, prévu le 28 février, la LFP s’est engagée à avancer aux clubs français les 35 M€ manquants.

Une situation de crise pour le football français, qui n’en finit plus avec ses soucis liés aux diffuseurs. Et d’après les dernières informations de RMC Sport, les dirigeants de l’instance restent convaincus que la procédure auprès du tribunal de commerce leur donnera raison, mais ont tout de même décidé de réunir un nouveau conseil d’administration, lundi à 17h30. L’ordonnance sur le litige sera rendue le 28 février, alors que DAZN reproche un manque de coopération de la Ligue contre le piratage et estime que certains clubs ne font pas leur part de marketing.