Guerre en Ukraine, CdM : la République Tchèque refuse aussi de jouer contre la Russie en barrage

La Pologne, la Suède et la République Tchèque désormais font front commun face au même ennemi, toujours sur fond de guerre en Ukraine, attaquée par la Russie de Vladimir Poutine. La Fédération tchèque de football a annoncé ce dimanche sa volonté de ne pas vouloir affronter la Sbornaïa en barrage de la Coupe du monde 2022, en mars prochain. Tout comme ses homologues polonais et suédois.

« Le comité exécutif de la FA tchèque, les membres du personnel et les joueurs de l'équipe nationale ont convenu qu'il n'était pas possible de jouer contre l'équipe nationale russe dans la situation actuelle, même pas sur le terrain neutre. Nous voulons tous que la guerre se termine le plus tôt possible », précise le communiqué des Tchèques. La Russie devait initialement recevoir la Pologne le 24 mars prochain en demi-finale des barrages, alors que la nation de Patrik Schick peut potentiellement rencontrer les Russes en finale dans cette voie.

"The Czech FA executive committee, staff members and players of the national team agreed it's not possible to play against the Russian national team in the current situation, not even on the neutral venue.



We all want the war to end as soon as possible." pic.twitter.com/NQK6YGNoHJ