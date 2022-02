Burkina Faso-Sénégal : les compositions officielles

Ce mercredi soir, le Burkina Faso et le Sénégal se disputent le premier ticket pour la finale de la CAN 2021, au Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (Cameroun). Les Lions de la Teranga effectuent deux changements par rapport à leur quart de finale remporté face à la Guinée équatoriale (3-1), avec les titularisations de Cheikhou Kouyaté au milieu, et de Bamba Dieng devant. La défense est, elle, inchangée.

Du côté du Burkina Faso, qui a fait tomber la Tunisie au tour précédent (1-0), l'expérimenté Issoufou Dayo retrouve une place de titulaire en charnière centrale. Tout comme Bertrand Traoré et Hassane Bandé en attaque.

Les compositions d'équipes :

Burkina Faso : Koffi - Kaboré, E. Tapsoba, Dayo, Yago - Blati Touré, Guira - B. Traoré, Bayala, Sangaré - Bandé.

Sénégal : Mendy - B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss - N. Mendy, Kouyaté - Dieng, I. Gueye, Mané - Diedhiou.