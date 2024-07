Espagne - Angleterre : les compositions officielles

L’Euro 2024 se conclut et livre ce dimanche un duel au sommet pour la finale de la compétition l’Espagne et l’Angleterre. Les joueurs de Luis de la Fuente s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Unai Simon comme dernier rempart derrière Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. L’entrejeu est composé de Dani Olmo, Rodri et Fabian Ruiz. En attaque, Alvaro Morata est soutenu par Lamine Yamal et Nico Williams.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Three Lions de Gareth Southgate s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Kyle Walker, John Stones et Marc Guéhi. Kobbie Mainoo est placé comme sentinelle avec Declan Rice à ses côtés tandis que Bukayo Saka et Luke Shaw officient dans des rôles de pistons. Devant, Harry Kane prend la pointe de l’attaque avec Jude Bellingham et Phil Foden derrière lui.

Les compositions

Espagne : Simón - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Williams - Morata

La suite après cette publicité

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guéhi - Saka, Mainoo, Rice, Shaw - Bellingham, Foden - Kane