LdC : Thierry Henry critique le Barça

Présent sur le plateau de CBS Sport hier soir, Thierry Henry a critiqué l'aspect émotionnel jugé trop hâtif du FC Barcelone, dans son match nul face à l'Inter (3-3). « Je veux juste dire quelque chose pour que les gens comprennent … Ils ont amené le match, Barcelone, à un point émotionnel trop tôt. Vous ne devez pas devenir fou – il reste encore 30 minutes – et faire comme si c'était … un match fou » a déclaré l'ancien Catalan.

« Vous êtes toujours à 1-1. Dans les cinq dernières minutes, ce que nous avons vu dans les 10 dernières minutes, vous allez essayer de gagner parce que vous voulez prendre le contrôle de la qualification. Ils en ont fait un match de coupe et une partie remplie d'émotion bien trop tôt. Et vous vous attendez à ce que [Gerard] Pique et [Sergio] Busquets aillent comme des "gars" [calmez-vous] … c'est toujours la phase de groupes, ce n'est pas vous qui mourez ce soir » a-t-il continué. Une chose est cependant certaine, le Barça n'a plus son destin entre les mains.