Xherdan Shaqiri dévoile le secret des Suisses face aux Bleus

Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Xherdan Shaqiri (29 ans) est revenu sur la qualification de la Suisse contre l'équipe de France en 8e de finale du dernier Euro 2020 (3-3, 5 t. a. b. à 4). L'attaquant helvète de Liverpool a livré le secret de cet exploit face aux champions du monde en titre.

«Le secret ? Vous voulez le savoir ? Nous n’avions pas peur de la France. Nous les avons battus collectivement, chacun a fait sa part de travail, c’est comme ça qu’on réalise de grandes choses. On y a cru jusqu’au bout, même quand on était mené de deux buts et que la fin du temps règlementaire était proche», a-t-il lâché.