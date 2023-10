Le plan inédit du Real Madrid avec Arda Güler

La suite après cette publicité

Sacrée prise de guerre dans le mercato estival du Real Madrid, l’arrivée du prodige turc Arda Güler (18 ans) pour 20 millions d’euros avait tout du pari intéressant pour l’avenir. Sorti de deux saisons prometteuses avec Fenerbahçe, le polyvalent milieu offensif, capable d’évoluer ailier droit, est arrivé avec de fortes attentes. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu pour le moment. Intéressant dès les premiers entraînements, il a été blessé fin juillet au ménisque. Vite opéré, il devait revenir fin septembre mais finalement il contractait un nouveau pépin physique.

«Après les examens effectués sur notre joueur Arda Güler par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au muscle droit fémoral gauche. Évolution en attente» annonçaient les Merengues, le retour du joueur étant reporté de 3 à 4 semaines. De retour à l’entraînement la semaine dernière, il ne ressent désormais plus la moindre douleur et son retour était envisagé pour le 24 octobre contre Galatasaray. Finalement, il devrait faire ses grands débuts avec les Merengues plus tard.

Arda Güler attendu pour novembre

Selon AS, Arda Güler devrait bien manquer le match contre Séville le 21 octobre prochain et s’il intègre le groupe, il ne devrait pas avoir de minutes. Si une certaine fragilité d’Arda Güler a été notée par le corps médical de la Casa Blanca, il démontre également des capacités de récupération élevées. Face au calendrier compliqué qui se présente avec Séville donc, mais aussi Braga le 24 octobre et le FC Barcelone le 28, les débuts d’Arda Güler semblent assez improbables et on mise surtout sur le match contre le Rayo Vallecano le 5 novembre du côté de Valdebebas pour avoir un Arda Güler à 100%. Pour ce faire, la formation madrilène a une idée derrière la tête.

Les Merengues entendent mettre en place un programme spécifique pour le jeune Turc afin qu’il puisse vraiment s’intégrer à l’équipe de manière durable à partir du mois de novembre. L’objectif est également de lui permettre de renforcer son physique, lui qui a été jugé encore frêle. Un plan individuel est prévu pour qu’il gagne en masse musculaire. C’est quelque chose qu’avait déjà mis en place le Real Madrid quand Rodrygo Goes est arrivé de Santos à l’été 2019. Une mini pré-saison pour Arda Güler qui va alterner les entraînements avec le groupe, et des séances individuelles, pour combler rapidement son retard de compétitivité sur ses coéquipiers.