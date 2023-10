Real Madrid : Arda Güler bientôt de retour !

La suite après cette publicité

Arrivé cet été au Real Madrid, Arda Güler a très vite tapé dans l’oeil de ses coéquipiers. «Il a un pied gauche très, très fin», racontait d’ailleurs Toni Kroos, épaté par les premiers entraînements de l’ancien joueur du Fenerbahçe. Mais le Turc n’a pas été gâté par les blessures. D’abord touché et opéré au genou, il s’était dans la foulée blessé au muscle droit fémoral gauche. La poisse. Pendant ce temps, les Merengues ont enchaîné en Liga et se retrouvent actuellement 1eaders du championnat avec 24 points. Une aubaine avant de retrouver Arda Güler.

En effet, AS rapporte que le milieu offensif ne ressent plus aucune douleur. Mieux, il devrait prochainement retrouver le groupe. Les regards sont tournés vers Séville, le 21 octobre prochain. Le Turc pourrait être sélectionné si et seulement si le risque de rechute est nul. Sûrement encore un peu court, le match contre Braga en Ligue des Champions le 24 du mois semble être plus convenable pour Arda Güler. Ce qui est certain, c’est que Carlo Ancelotti va bientôt pouvoir se munir d’une belle option en sortie de banc afin de soutenir une attaque un peu bricolée depuis le début de saison.