Toni Kroos est déjà fan d’Arda Güler

Jude Bellingham, Kylian Mbappé… Arda Güler. À 18 ans, le jeune turc fait aussi parler de lui, en bien. Arrivé cet été en provenance du Fenerbahçe contre 20 M€, la pépite impressionne déjà tout le monde, à l’entraînement. Touché à la jambe droite, Güler n’était pas de la partie dans la victoire des siens face à Manchester United (2-0). Néanmoins, le Turc a pu se montrer avec ses coéquipiers, en faisant parler bien plus que son simple talent.

Toni Kroos est fou de lui. «Il faut dire qu’il a un grand talent pour son âge. Il a un pied gauche très, très fin. Il a un super coup du pied gauche, il est très bon techniquement, surtout dans les petits espaces. Je pense que c’est une recrue assez bonne et intelligente, surtout pour l’avenir», raconte l’Allemand sur le podcast Einfach mal luppen, accompagné de son frère, Félix. Au-delà de sa qualité technique, Arda Güler impressionne de par son envie d’apprendre au quotidien, son désir de prendre exemple sur ce qu’il se fait de mieux. «Par contre, il faut être un peu prudent avec tant d’attentes. Elles existaient aussi avec des joueurs qui, après coup, ne les respectaient pas. Surtout dans ce club, il y a d’autres problèmes qui déterminent si quelqu’un réussit ou non. Il ne s’agit pas seulement d’avoir du talent, de la technique ou du tir. C’est un de ces talents qui demande : 'Comment fais-tu ça ?' Il veut des indices et des conseils, il y a beaucoup de joueurs de 18 ans qui pensent qu’ils sont déjà très bons et qui n’ont pas du tout besoin de conseils. Mais il a cette mentalité d’apprendre», décrit le champion du monde 2014. Souvent cru avec ses mots, Toni Kroos semble pour une fois conquis par la nouvelle pépite madrilène. Vite que la saison débute.

