Le Real Madrid double le FC Barcelone et s’offre Arda Güler !

Un duel Real Madrid - FC Barcelone sur le mercato est toujours un moment important. En 2013, c’était le cas quand Neymar avait finalement rejoint les Blaugranas en provenance de Santos malgré l’intérêt des Merengues. Dix ans plus tard, une autre pépite du football mondial était face à ce choix cornélien : Arda Güler. Numéro 10 de grand talent, le milieu offensif de 18 ans impressionne du côté de Fenerbahçe si bien que son départ était inévitable.

Malgré un contrat qui courrait encore jusqu’en juin 2026, l’international turc (4 capes, 1 but) disposait d’une clause libératoire avantageuse (15 millions d’euros) et était ouvert à une nouvelle expérience. Alors que le FC Barcelone a dégainé le premier pour s’adjuger ses services, le Real Madrid a su surgir sur le gong pour s’offrir la pépite. Dans le viseur de Juni Calafat depuis un moment, le joueur était un dossier important pour les Merengues.

Arda Güler fait ses adieux au Fenerbahçe

Le Real Madrid a mis les moyens

Ces derniers ont d’ailleurs mis les efforts nécessaires avec une offre de 20 millions d’euros qui est supérieure à la clause libératoire du joueur. A cela s’ajoute un pourcentage de 20% pour Fenerbahçe en vue d’une future revente. Auteur de 6 buts et 7 offrandes en 35 matches avec le club turc, Arda Güler va donc débarquer à Madrid où il est le premier turc depuis Nuri Sahin à porter le maillot.

Fière d’annoncer la nouvelle, la Casa Blanca a annoncé cette arrivée via un communiqué : « Arda Güler, nouveau joueur du Real Madrid. Le footballeur turc a 18 ans et arrive dans notre club après avoir remporté la Coupe de Turquie et avoir été élu MVP de la finale. Notre club intègre à son effectif l’un des jeunes footballeurs avec le plus de potentiel dans le monde ». Un nouveau membre de la jeunesse dorée madrilène !