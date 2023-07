Real Madrid : les dessous du gros coup Arda Güler

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée dans la soirée de mardi : Arda Güler a choisi le Real Madrid. Le petit prodige turc était convoité par bien des clubs sur le Vieux Continent, mais c’est du côté de la capitale espagnole qu’il poursuivra sa carrière. Mieux encore - ou pire, en fonction du point de vue - le Real Madrid a grillé le Barça sur le gong, alors que beaucoup de médias indiquaient que le Turc avait donné son accord à l’écurie catalane.

Comme l’indique Marca, l’objectif des Merengues n’était pas uniquement d’embêter leur ennemi juré, loin de là. Le joueur était suivi depuis un moment déjà, notamment via Juni Calafat, le spécialiste en scouting de pépites du club espagnol. Tout au long de la saison, ses prestations et son évolution dans le championnat turc ont été scrutées de très près, et le Real Madrid n’a aucun doute sur son talent et son potentiel. Son nom avait ainsi déjà été évoqué à plusieurs reprises dans des réunions entre membres importants de la direction.

À lire

Brésil : gros coup de froid pour Carlo Ancelotti

Le Real Madrid a agi vite

Même si, toujours selon le journal, les Madrilènes ne s’attendent pas forcément à un impact immédiat et ils savent qu’il aura besoin de temps. En revanche, il est vrai que les Madrilènes n’avaient pas forcément prévu de passer à l’attaque dès cet été. Mais les offensives d’autres clubs, dont le Barça, ont convaincu les Merengues d’agir vite et de boucler son transfert au plus vite.

La suite après cette publicité

Enfin, reste à savoir s’il aura sa place dans l’effectif de Carlo Ancelotti dès cet été, ou s’il sera prêté dans un club de Liga où il pourrait potentiellement avoir plus de temps de jeu. Les différents médias divergent d’ailleurs énormément à ce sujet, et on imagine qu’une décision sera prise au cours de l’été et après les premiers entraînements de la saison. Une chose est sûre : le Real Madrid ajoute un nouvel élément à sa jeunesse dorée.