Real Madrid : nouveau coup dur pour Arda Güler !

C’est ce qu’on appelle un mauvais signe du destin. Cet après-midi, alors qu’il donnait une conférence de presse en vue du match de demain face à Las Palmas, Carlo Ancelotti indiquait que le jeune Arda Güler était enfin disponible pour figurer dans le groupe merengue.« Il est disponible. Il lui manque des minutes, un peu de condition physique, il doit s’habituer au jeu de l’équipe, mais il va bien. Depuis le début de la compétition, il a montré qu’il avait un talent extraordinaire, c’est dans ses gênes.»

Quelques minutes plus tard, c’est la douche froide. Le Real Madrid vient d’annoncer une nouvelle blessure du Turc. « Après les examens effectués sur notre joueur Arda Güler par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une blessure au muscle droit fémoral gauche. Évolution en attente. » Mais selon la Cadena COPE, la durée d’indisponibilité de l’ancien pensionnaire de Fenerbahçe devrait être comprise entre trois et quatre semaines.

Güler victime de malchance

Un véritable coup dur pour le joueur. Recruté par le Real Madrid cet été en échange de 20 M€, Arda Güler débarquait en Espagne en laissant entrevoir de belles promesses après ses premiers entraînements. Mais très vite, les médias ont appris que le joueur avait été engagé blessé (touché au ménisque). Fin juillet, la Casa Blanca décidait alors de l’opérer le plus rapidement possible.

L’international turc (4 sélections, 1 but) devait faire ses grands débuts avec sa nouvelle équipe en match officiel ces jours-ci. L’annonce d’un nouveau pépin physique est donc très frustrante, d’autant que le Real Madrid n’a pas précisé si cette blessure avait un lien avec la précédente. Toujours est-il qu’il va falloir s’armer de patience pour voir Arda Güler briller sous le maillot madrilène.