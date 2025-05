Real Madrid : Arda Güler vole la vedette à Kylian Mbappé et Lamine Yamal

Le Clasico qui arrive pourrait bien être le match le plus important de la saison pour le Real Madrid. Déjà éliminés en Ligue des Champions et battus par leur rival blaugrana en finale de Ligue des Champions, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas d’autre choix que de gagner contre le Barça pour espérer avoir une opportunité de gagner la Liga, et surtout, de laver un peu leur image. Le tout, en se vengeant du FC Barcelone qui a remporté les trois confrontations entre les deux équipes disputées cette saison.

Et pour ce choc au sommet du football espagnol, Carlo Ancelotti va pouvoir compter sur un "renfort" inattendu : Arda Güler. Un temps mis au placard par l’Italien et condamné à se contenter des miettes, le Turc est la sensation de cette fin de saison. Face au Celta de Vigo dimanche, le numéro 15 des Merengues a encore impressionné son monde, avec un but et une passe décisive à la clé. Et dans la presse espagnole, on parle bien plus de lui que de Kylian Mbappé, pourtant auteur d’un doublé et en pleine course pour le titre de meilleur buteur de Liga avec Robert Lewandowski.

Meilleur que Lamine Yamal ?

C’est effectivement le visage du Turc qui est placardé en une des sites et des journaux madrilènes ce lundi. Marca indique notamment que grâce à ses récentes prestations, il a gagné sa place de titulaire pour le prochain Clasico. AS dévoile des statistiques impressionnantes pour celui qui a marqué 5 buts et délivré 9 passes décisives en 1431 minutes cette saison : il n’a inscrit que 2 buts de moins que Lamine Yamal depuis leur début respectif avec le Barça et le Real, le tout en ayant joué… 3356 minutes de moins que le Catalan ! Pour les Madrilènes, une rivalité est en train de s’installer entre les deux hommes. En Espagne, beaucoup se demandent aussi forcément pourquoi Carlo Ancelotti a attendu autant pour lui donner du temps de jeu.

Relevo dévoile une explication à sa montée en puissance ces derniers temps : il a changé d’attitude dans le vestiaire. Plutôt discret et réservé d’habitude, le joueur de 20 ans a commencé à prendre du gallon et à s’affirmer en interne. Ce qui lui a aussi permis de gagner en confiance, et de gagner la confiance de ses partenaires justement. Il se voit comme un titulaire, et les autres joueurs du Real Madrid sont séduits. Et c’est aussi le cas de la presse et des fans. « Güler est le grand espoir du Real Madrid sur ce sprint final », a par exemple lancé le journaliste Antonio Romero sur la Cadena SER. Le rendez-vous pour le Clasico Barça-Real de dimanche prochain est pris…