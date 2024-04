Le témoignage fort de Raphaël Varane sur ses commotions cérébrales

Élément essentiel du Real Madrid et de l’équipe de France pendant presque dix ans, Raphaël Varane (30 ans) a connu une carrière riche en trophées et en matchs. Si celle-ci n’est pas terminée pour l’actuel joueur de Manchester United, il peut déjà faire un bilan du bon et du moins bon. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, il s’est confié sur un sujet qui a impacté ses performances et son état de santé, celui des commotions cérébrales. «Quand on regarde trois des pires matchs de ma carrière, il y en a au moins deux avant lesquels j’avais eu une commotion quelques jours plus tôt : face à l’Allemagne en quarts de finale de la Coupe du monde 2014 (0-1), et avec le Real Madrid contre Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des champions 2020 (1-2)», a-t-il d’abord admis.

S’il n’en a pas parlé plus tôt, c’est que le sujet des commotions était encore méconnu dans le monde du football. «En dix ans, je n’ai jamais voulu en parler car ça peut s’apparenter à des excuses et je n’ai jamais voulu que ça y ressemble, parce que ce n’est pas le cas (…) Ça fait tout de suite faible de dire qu’on est fatigué, qu’on a des migraines ou de la fatigue oculaire

», a-t-il précisé. Aujourd’hui, il existe encore un tabou sur le sujet, mais Varane veut mettre la question de la santé des joueurs sur la table et les protéger, à commencer par son fils, qui marche dans les pas de son père. «Mon fils de 7 ans joue au football, et je lui conseille de ne pas faire de têtes. Pour moi, c’est essentiel», a expliqué Varane.