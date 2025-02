OM : l’équipe de football pour amputés s’offre une première victoire

Samedi en fin d’après-midi, pour son tout premier match officiel disputé à l’OM Campus face au FC Annecy, l’équipe des amputés marseillais, section toute récemment ouverte par le club, a fait la promotion de sa discipline, et ce de la plus belle des manières avec une large victoire face aux Savoyards (5-0), dans une rencontre d’une palette technique impressionnante. «C’est très important pour nous d’avoir créé cette équipe, un projet que voulait Pablo Longoria. À l’OM, l’inclusion est quelque chose de très important. Ici, le football est une religion et grâce à lui on veut parler à tout le monde», racontait Fabrizio Ravanelli au coup d’envoi de la rencontre historique entre les deux clubs. «Je suis très agréablement surpris de ce que je vois sur le terrain. Il y a énormément d’intensité et de technique. Je les avais déjà vus à l’entraînement, mais ils ne cessaient de me répéter qu’en match, c’était encore plus impressionnant», ajoutait, de son côté, le parrain de l’équipe Romain Alessandrini à La Provence.

Combinaisons, dribbles, frappes enroulées, tacles engagés, tentative de retourné acrobatique… L’équipe olympienne - la première de l’histoire soutenue par un club de Ligue 1 via le programme Treizième Homme - n’a pas manqué d’impressionner les différents acteurs présents sur place. Un moment fort, notamment pour Jérôme Raffeto, capitaine des amputés olympiens et supporter marseillais depuis l’enfance. «L’OM nous considère vraiment comme des athlètes et ils nous mettent tous les ingrédients pour qu’on soit dans les meilleures conditions. J’ai joué à La Cayolle très jeune et quand j’avais 15 ans l’OM est venu me chercher pour intégrer son centre de formation sauf qu’à ce moment-là, il n’était pas performant. J’avais donc fait le choix de rejoindre celui de l’AS Cannes. C’était un immense crève-cœur car c’est le club que je supporte depuis que je suis né. C’est un beau clin d’œil de porter à 45 ans ces couleurs. Cela se fait d’une autre manière mais elle est toute aussi belle», confiait, ému, l’intéressé. Pour rappel, cette première rencontre - régie par la EFFA (Équipe Française de Football pour Amputés) - était l’ouverture de la première journée d’un tournoi disputé entre l’OM, le FC Annecy et Bouaye (Loire-Atlantique). À l’issue des trois journées, le grand vainqueur représentera, lui, la France l’an prochain en Ligue des Champions.