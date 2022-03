Ligue 1 : à quatre jours du Real Madrid, le PSG s'incline à Nice

La suite après cette publicité

Leader quasi incontestable de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplaçait à l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice, troisième au classement avant cette rencontre comptant pour la 27e journée du Championnat. Pour la dernière répétition avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions à Madrid, Mauricio Pochettino devait composer son 4-3-3 sans Kylian Mbappé, suspendu. C'est Angel Di Maria qui était titularisé à gauche de l'attaque pour accompagner le duo Neymar-Messi. Côté Gym, Christophe Galtier préférait Kasper Dolberg à Andy Delort aux côtés d'Amine Gouiri dans son 4-4-2, tandis que Mario Lemina faisait son retour dans l'entrejeu. La première période entre ces deux formations semblait plutôt équilibrée dans le jeu, et ce malgré une domination parisienne à la possession. Néanmoins, les Aiglons savaient gérer la bataille du milieu de terrain, mettant ainsi rapidement la pression sur la défense adverse. Gouiri en profitait pour inquiéter Keylor Navas, vigilant d'abord (2e) avant de voir le ballon frôler son poteau (6e). Le PSG répondait immédiatement par le biais de Di Maria, bien lancé en contre-attaque par Neymar, mais El Fideo manquait de justesse sur son piqué (9e). Les locaux tiraient avantage de cette domination dans le rond central pour multiplier les offensives dans le camp adverse, c'était sans compter sur l'omniprésence du capitaine Marquinhos, toujours aussi rassurant dans sa surface pour éliminer le danger (4 dégagements en 1e période). S'il ne contrait pas le centre de Bard, le Brésilien voyait Pablo Rosario rater complètement sa reprise de la tête face à son dernier rempart (24e). Un premier acte très tactique, très intense dans les duels, avec un léger avantage Nice à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Galtier affichaient autant d'intensité dans les cinq premières minutes, concrétisées par la tête d'un Dante démarqué sur corner, captée par Navas (48e). Le rythme de la rencontre redescendait néanmoins au fil de la seconde période, les Niçois laissant le contrôle du ballon aux Parisiens. Volontaire, Neymar n'arrivait pas à faire la différence sur son couloir gauche et tombait sur un Flavius Daniliuc appliqué à plusieurs reprises (49e, 60e). Le Brésilien frappait son coup franc sur la tête de Kehrer, que Benitez récupérait tranquillement dans sa surface de but (66e). Comme en début de match, Di Maria ratait son dernier geste, croisant trop son tir à ras de terre dégagé par Dante (73e). Dans l'entrejeu, Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum n'apportaient pas de danger dans la moitié de terrain niçoise, seul Marco Verratti tentait de faire la différence balle au pied dans les 30 dernières mètres (11 duels au sol gagnés sur 12, 2 passes clés). L'entrant Icardi sollicitait Dante sur son premier ballon touché, voyant son tir en première intention contré par le doyen des Aiglons (82e). Derrière, Gouiri lançait Kluivert, totalement oublié sur son flanc droit, mais le Néerlandais manquait de puissance sur son tir directement sur Navas (84e). Passé devant Marquinhos sur un énième service de l'ancien Lyonnais, Andy Delort, entré à la 70e, ne mettait pas assez de puissance pour trouver le cadre. Mais lors de la transition suivante, Calvin Stengs distillait un centre parfait au second poteau pour l'international algérien, qui crucifiait Navas de l'intérieur du pied (88e). Icardi croyait même provoquer un penalty sur un autre entrant, Jordan Lotomba, mais Willy Delajod annulait finalement le tir à 11 mètres pour une faute en dehors de la surface (90e +6). Score final : succès de l'OGC Nice par la plus petite des marges (1-0). Première victoire du Gym face au PSG depuis 5 ans, qui leur permet de prendre provisoirement la place de dauphin du club de la capitale, qui concède la troisième défaite de la saison en Ligue 1 à quatre jours de son déplacement à Madrid.