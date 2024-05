Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund : suivez en direct l’avant-match

Avec la blessure de Lucas Hernandez, Luis Enrique va être obligé de revoir sa défense centrale et d’associer Lucas Beraldo, aux côtés de Marquinhos devant les cages de Gianluigi Donnarumma. Le Brésilien devrait donc reprendre cette place, alors qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient être reconduits sur les ailes. Pas de surprise attendue au milieu avec le trio Vitinha, Fabian Ruiz et Warren Zaire Emery, positionné derrière le trident offensif Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Du côté de Dortmund, Edin Terzic va vraisemblablement e reconduire le même onze qu’au match aller, avec la charnière Mats Hummels-Nico Schlotterbeck derrière Gregor Kobel, Ryerson et Ian Maatsen sur les côtés, un milieu de terrain à trois avec Marcel Sabitzer et Emre Can derrière Julian Brandt et les virevoltants Jadon Sancho et Karim Adeyemi sur les ailes, pour aider Niclas Füllkrug. Marco Reus, Donyell Malen et Sébastien Haller débuteront sur le banc.