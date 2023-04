LdC : Luciano Spalletti perd ses nerfs

La suite après cette publicité

Naples peut nourrir d’énormes regrets. Battus mercredi dernier lors du quart de finale aller de Ligue des Champions à San Siro (0-1), les joueurs de Luciano Spalletti ont de nouveau trébuché sur l’écueil milanais hier soir au Stade Diego Armando Maradona, en concédant le match nul (1-1). Si la présence d’un Mike Maignan de gala n’a pas non plus rendu service aux Partenopei, repoussant notamment un penalty de Khvicha Kvaratskhelia en fin de rencontre (82e), Luciano Spalletti n’a pas digéré celui non sifflé sur Hirving Lozano en première mi-temps, qui semblait pourtant évident selon lui.

«Il y a un penalty très clair sur Lozano, a pesté Spalletti au micro de Mediaset après la rencontre. Sa cheville se tord sur l’intervention de Leão, il risque de la tordre et ça se voit très bien. Ce n’est pas un contact, c’est un coup. Ce penalty est clair.» Une décision lourde de conséquences de la part de l’arbitre de la dernière finale de Coupe du Monde, Simon Marciniak, puisqu’Olivier Giroud ouvrait le score sept minutes plus tard après un exceptionnel rush en solitaire de… Rafael Leão, l’auteur de cette intervention litigieuse.

