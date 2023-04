Ligue des Champions : l’AC Milan se qualifie sans briller à Naples

La suite après cette publicité

Le match retour de la confrontation 100% italienne entre le Napoli et l’AC Milan au stade Diego Armando Maradona s’annonçait incandescent après la victoire milanaise la semaine dernière à San Siro (1-0). Pour cette rencontre, Stefano Pioli faisait confiance au même onze qu’au match aller dans son antre tandis que Luciano Spalletti procédait à plusieurs changements en raison notamment des joueurs suspendus dans son effectif. Min-Jae Kim et André-Frank Zambo Anguissa laissaient donc leur place à Juan Jesus et Tanguy Ndombele pour ce match ô combien capital. Enfin, le retour de Victor Osimhen devait permettre aux Partenopei d’avoir plus de poids dans la surface adverse. Les coéquipiers de Giovanni Di Lorenzo prenaient d’ailleurs tout de suite le contrôle du jeu. L’attaque napolitaine multipliait les assauts pour acculer la défense milanaise.

Khvicha Kvaratskhelia rentrait dans la surface et tentait une frappe à ras de terre mais Mike Maignan se couchait bien sur le ballon pour repousser la tentative de la pépite géorgienne (9e). Une dizaine de minutes plus tard, Matteo Politano armait une nouvelle frappe qui passait de peu à côté des buts de l’AC Milan (20e). Dans la foulée, Rafael Leão s’écroulait dans la surface après une faute évitable de Mário Rui. L’arbitre ne bronchait pas et sifflait un pénalty en faveur de l’AC Milan (21e). Mais Alex Meret, parti du bon côté, repoussait la tentative de l’attaquant français (23e). Le match entre les deux gardiens de part et d’autre du terrain continuait tandis que Piotr Zielinski tombait sur le portier tricolore (26e) et Olivier Giroud se heurtait encore à Alex Meret (28e). Juste avant la pause, Rafael Leão passait en revue trois adversaires avant de servir Olivier Giroud sur un plateau, qui n’avait plus qu’à terminer le travail pour ouvrir le score (43e, 0-1).

À lire

Vidéo : le rush de Leão éblouit les Twittos

Bis repetita au match retour

Alors que le temps additionnel de la première période s’égrenait, Victor Osimhen contrôlait le cuir dans la surface de réparation adverse avant de fusiller Mike Maignan d’une frappe limpide mais l’arbitre annulait logiquement la réalisation de l’attaquant napolitain pour une main de sa part (45e+4). Au retour des vestiaires, Khvicha Kvaratskhelia se jouait de son vis-à-vis, en l’occurrence Davide Calabria, et armait une lourde frappe qui s’envolait juste au-dessus des cages milanaises (46e). La pépite géorgienne de Naples récidivait un peu plus tard dans cette partie en s’engouffrant entre Rade Krunić et Davide Calabria mais sa frappe passait à nouveau à quelques centimètres de la barre transversale de Mike Maignan (58e). Même son de cloche pour Hirving Lozano qui ne trouvait pas le cadre après un beau mouvement initié par Tanguy Ndombele (60e).

La suite après cette publicité

Toujours aussi portés vers l’attaque, les Napolitains jetaient leurs dernières forces dans la bataille. Piotr Zieliński repiquait dans l’axe pour armer une nouvelle frappe contrée en corner par Fikayo Tomori (72e). Le capitaine des Partenopei, Giovanni Di Lorenzo, enroulait un centre pour Amir Rrahmani dont la tête passait au-dessus du but de Mike Maignan (74e). Alors que le match semblait avoir livré son verdict, les joueurs de Luciano Spalletti obtenaient un pénalty pour une main de Fikayo Tomori sur un centre napolitain. Malgré cette belle occasion de relancer la rencontre, Khvicha Kvaratskhelia frappait fort mais butait sur le portier tricolore, une nouvelle fois magistral sur sa ligne (75e). Le gardien de l’AC Milan venait alors de tuer les derniers espoirs de ses adversaires. Une nouvelle prestation de très haute voltige pour lui même si Victor Osimhen sauvait l’honneur de son équipe dans le temps additionnel (90e+3, 1-1). Naples est éliminé tandis que l’AC Milan retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions.