Le Maroc remporte la CAN U23 !

Le Maroc disputait la finale de la CAN U23 ce samedi soir face à l’Egypte. A domicile et après avoir assuré sa qualification pour les Jeux Olympiques, la formation marocaine espérait bien remporter pour la première fois de son histoire une Coupe d’Afrique dans cette catégorie. Mais face à l’Egypte, véritable mastodonte du continent, ce n’était pas gagné.

Et le début de match l’illustrait bien puisque Mahmoud Saber ouvrait le score d’une frappe surpuissante à 30 mètres (0-1, 10e). Mais le match basculait lorsque le premier buteur égyptien du match se faisait exclure dans la foulée après une grosse semelle sur Abde Ez (18e). Le Maroc égalisait avant la mi-temps grâce à Begraoui (1-1, 36e) mais butait ensuite sur une équipe d’Égypte solidaire et solide. Il fallait attendre les prolongations pour qu’Oussama Targhalline délivre son équipe en inscrivant le but du titre (2-1, 105e). Le Maroc remporte la première CAN de son histoire et confirme sa bonne forme du moment sur le continent.

