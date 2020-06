Ali Ahamada a trouvé un nouveau point de chute

La traversée du désert a été longue, très longue pour Ali Ahamada (28 ans). Le gardien comorien a connu une période d'inactivité d'un an après son expérience turque de Kayserispor. Mais en mars 2019, il s'était engagé avec Kongsvinger en D2 norvégienne et a réussi à se relancer. Si bien que le club de Brann n'a pas hésité à le faire signer librement en vue de la prochaine saison.

«Le gardien de but Ali Ahamada, 28 ans, a signé un contrat avec le club qui s'étend au-delà de la saison 2020» peut-on lire dans un communiqué sur le site du club. «C'est super de venir ici dans un grand club et j'ai hâte de me montrer» a annoncé l'ancien joueur de Toulouse. Neuvième la saison dernière, le club norvégien tentera de faire mieux cette année alors que le championnat va reprendre à partir du 16 juin (le 17 contre Haugesund pour Brann).