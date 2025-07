Bodo/Glimt : Mikkel Bro Hansen, la pépite danoise de 16 ans qui rend fou le FC Barcelone

Actuel sixième du championnat norvégien (avec néanmoins quatre matches de moins que le leader le Viking Stavanger), le FK Bodø/Glimt est devenu une référence nationale en Eliteserien. Sous les ordres de Kjetil Knutsen, la Horde Jaune reste sur quatre titres de champion de Norvège en cinq ans et une demi-finale de Ligue Europa contre Tottenham au printemps dernier. Devenu la référence nationale et s’étant fait un nom en Europe, Bodo/Glimt a sorti plusieurs talents sur les dernières années comme Hakon Evjen (AZ Alkmaar), Jens Petter Hauge (AC Milan), Erik Botheim (FK Krasnodar), Patrick Berg (RC Lens), Ola Solbakken (AS Roma), Hugo Vetlesen (FC Bruges), Faris Moumbagna (Olympique de Marseille), Albert Gronbaek (Stade Rennais) ou encore Victor Boniface (Union Saint-Gilloise).

Club tremplin et compétitif, Bodo/Glimt se distingue par sa formation et sa post-formation. Et parmi les talents que dispose l’effectif actuellement, Mikkel Bro Hansen se distingue du haut de ses 16 ans et de son mètre 88. Jeune buteur international U16 avec le Danemark (8 capes, 3 buts) qui est sous contrat jusqu’en décembre 2027 avec la formation norvégienne, il est arrivé librement le 25 janvier dernier en provenance de l’AGF Aarhus. À l’instar d’Albert Gronbaek qui avait suivi ce chemin avant d’aller à Rennes, Mikkel Bro Hansen a misé sur le club norvégien pour progresser et cela paye. Arrivé à 15 au club norvégien et travaillant à son rythme, il était lancé en Coupe de Norvège le 26 mars dernier contre Innstranda (8-0).

Le Barça est sur le coup

Auteur d’un triplé et d’une passe décisive, il estimait pouvoir faire encore mieux après la rencontre. «Je suis content du triplé, mais si je regardais le match à nouveau, j’en aurais marqué un ou deux de plus», confiait-il à Avisa Nordland. «C’est un garçon formidable. Un jeune et bon footballeur avec un flair pour le but. Nous devons maintenant travailler avec lui au fil du temps et le rendre encore plus mobile dans le jeu», relevait de son côté Kjetil Knudsen. Mikkel Bro Hansen reproduisait la même performance au tour suivant contre Junkeren (5-1). Une nouvelle gemme prenait place dans le groupe de Bodo/Glimt. Après seulement 4 matches en professionnel, il compte 6 buts et 1 passe décisive. Des performances qui laissent entrevoir de belles choses pour la suite de la saison pour Bodo/Glimt et Mikkel Bro Hansen même si certains clubs s’intéressent déjà à lui.

Bien adapté à son club, Mikkel Bro Hansen s’est d’ailleurs récemment confié à TV2 sur son adaptation : «Glimt pratique un football qui m’attire. Ils sont bons à l’entraînement, et on est obligé de performer à un niveau et à un rythme élevés. Je viens également du même club qu’Albert Grønbæk, et ces dernières années, on a beaucoup parlé de Bodø/Glimt et de son développement. On entend beaucoup parler de Glimt au Danemark.» Et il a pour objectif de viser les meilleurs clubs de la planète à l’avenir : «je veux jouer pour l’un des cinq meilleurs clubs du monde. C’est le rêve d’un footballeur. Quand j’étais plus jeune, je rêvais de jouer pour le Real Madrid, Manchester City, le PSG, Barcelone et les autres grands clubs.» Et cela tombe bien puisque le FC Barcelone et des formations anglaises sont intéressés. Le média catalan Sport a notamment dévoilé que le club catalan est intéressé par le prodige de Bodo/Glimt, une information que nous pouvons confirmer. L’avenir s’annonce brillant pour Mikkel Bro Hansen.