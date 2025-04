Europa League : la nouvelle épopée de l’incroyable Petit Poucet norvégien Bodø/Glimt

Deuxième du championnat norvégien (avec un match en moins), Bodø/Glimt a débuté la saison 2025 de bonne manière et tentera de conserver son titre. Toujours coachée par Kjetil Knutsen, la Horde Jaune est devenue depuis 5 ans un vrai monstre au niveau local avec 4 championnats obtenus en 2020, 2021, 2023 et 2024 tout en étant vice-champion en 2019 et 2022. Une domination totale pour le club du cercle arctique qui connaît un véritable âge d’or. Et si encore une fois, Bodø/Glimt tentera de tout écraser sur le plan national, le club norvégien n’en oublie pas l’Europe.

Disputant cinq campagnes au 20e siècle et une lors de la saison 2004/2005, Bodø/Glimt a découvert une vraie régularité européenne depuis 2020. Lors de la saison 2020/2021, le club évolue alors en Ligue Europa et efface les clubs lituaniens de Kauno Žalgiris (6-1) et Žalgiris Vilnius (3-1) avant d’échouer au 3e tour contre l’AC Milan (3-2) après une lutte intense. Un match qui poussera même les Milanais à recruter Jens-Petter Hauge, la star du club norvégien. La saison suivante, Bodø/Glimt découvre le 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions et chute directement contre le Legia Varsovie (5-2 au cumulé), mais c’était pour mieux rebondir et disputera sa première grande épopée.

Bodø/Glimt à l’assaut de l’Europe

Passant facilement les tours préliminaires de la Ligue Europa Conference 2021/2022 après cet échec en C1, Bodø/Glimt se retrouve en phase de poules avec l’AS Roma, le Zorya Luhansk et le CSKA Sofia. Invaincu en six matches avec notamment un retentissant 6-1 face à l’AS Roma. «Bodo/Glimt est l’équipe de troisième chapeau dans notre groupe. J’ai surestimé la qualité des miens parce que je pensais qu’ils pouvaient jouer à un jeu différent. Leur avant-centre semblait conduire une moto et le nôtre un vélo» lâchera même le coach José Mourinho après la partie. Le club de Kjetil Knutsen sortira deuxième de son groupe avant de s’offrir le Celtic Glasgow, l’AZ Alkmaar et de retrouver l’AS Roma en quarts de finale. Malgré une victoire 2-1 à l’aller, Bodø/Glimt se fera renverser avec un cinglant 4-0 au retour face au futur vainqueur de la compétition.

La saison suivante, Bodø/Glimt passera un cap en Ligue des Champions en esquivant le KI Klaksvik, Linfield et le Zalgiris Vilnius pour atteindre les barrages contre le Dinamo Zagreb. Proche de la phase de poules, Bodø/Glimt manquera le coche malgré sa victoire 1-0 de l’aller en perdant 4-1 au retour après des prolongations. S’en suivra une 3e place logique en groupes de Ligue Europa derrière Arsenal et le PSV Eindhoven et une élimination en barrage de Ligue Europa Conference contre Lech Poznan (1-0 au cumulé). Une compétition disputée l’an dernier avec un nouvel échec en barrages contre l’Ajax Amsterdam (4-3 après prolongations). Cette année encore, la formation du Nord de l’Europe a encore tiré son épingle du jeu. En Ligue des Champions, le chemin a été facile jusqu’aux barrages, mais s’est achevé contre l’Étoile Rouge de Belgrade (3-2 au cumulé). Pour autant cette élimination de la C1 n’a pas mis fin à la sensation Bodø.

2024/2025, un cru historique

Reversé en Ligue Europa, le FK Bodø/Glimt n’y est pas allé pour faire de la figuration avec notamment une sacrée victoire face au FC Porto (3-2) et une belle bataille contre Manchester United (défaite 3-2 à Old Trafford). Neuvième de la phase de poules, Bodø/Glimt a encore une fois assumé son statut d’équipe habituée au printemps européen. «Si vous remontez six ans en arrière, c’était un monde inconnu pour nous, mais je pense que nous le faisons depuis de nombreuses années maintenant, et pour nous qui rencontrons maintenant Manchester United, Porto, nous allons là-bas avec la ferme conviction que nous pouvons performer contre qui que ce soit. Et bien sûr, parfois, on rencontre de très bonnes équipes, comme quand nous avons joué à l’extérieur face à Arsenal (défaite 3-0), on a senti que le niveau dans ce match était peut-être vraiment élevé. Mais encore une fois, quand nous avons rencontré Arsenal à la maison une semaine plus tard ou deux semaines plus tard, c’était un match serré (défaite 1-0). Je pense donc que nous croyons en nous-mêmes, que nous croyons simplement en l’idée d’y aller et d’essayer de performer. Nous croyons réellement en notre équipe, en la culture et en la façon dont nous jouons au football. Nous essayons d’être Bodø Glimt partout où nous allons», nous a d’ailleurs confié Håvard Sakariassen le directeur du football de la formation norvégienne.

«Il n’y a pas eu d’objectifs au cours des six dernières années. Ça a été un long voyage. Donc, pour nous de dire que cette année, nous allons gagner la Ligue Europa ou nous allons jouer jusqu’en 8e de finale, demi-finale ou quoi que vous disiez. Nous ne travaillons pas de cette façon, nous ne pensons pas de cette façon»*, a-t-il poursuivi. Et cela s’est poursuivi sur les dernières semaines. Pourtant, Bodø/Glimt avait perdu en barrages 2-1 contre Twente avant de renverser la situation au match retour sur sa pelouse (5-2 après prolongations). Encore une fois galvanisé par ses supporters, Bodø/Glimt a écrasé l’Olympiakos 3-0 en huitième de finale avant de perdre 2-1 en Grèce. Le scénario était une nouvelle fois similaire en quart de finale contre la Lazio. S’imposant 2-0 dans un match où Bodø/Glimt aurait pu en marquer 5 ou 6, au retour la Lazio s’est imposée 3-1 et les deux clubs sont allés aux tirs au but. Bodø/Glimt s’y est imposé 3-2 et n’est plus qu’à un pas de la finale.

Un exploit historique ?

Dans les hommes phares de cette épopée, on retrouve évidemment le coach Kjetil Knutsen, véritable architecte de cette équipe depuis 2018 qui a porté ce club depuis la deuxième division. On retrouve aussi des joueurs qui ont tenté leur chance en Europe avant de revenir comme Jens Petter Hauge (AC Milan et Eintracht Francfort) qui a gagné la Ligue Europa en 2021, Patrick Berg qui a joué en Ligue 1 au RC Lens, Fredrik Bjørkan qui compte 4 offrandes dans la compétition et a connu des expériences au Hertha Berlin et au Feyenoord ou encore Håkon Evjen passé à l’AZ Alkmaar. Autre visage connu, le latéral Haitam Aleesami était passé à Amiens lors de la saison 2019/2020. Parmi les autres joueurs précieux, il y a le défenseur danois Villads Nielsen qui se révèle à 20 ans après avoir été formé dans l’excellente académie de Nordjaelland, le gardien russe Nikita Haikin qui a été héroïque aux tirs au but contre la Lazio ainsi que Kasper Høgh qui est le meilleur buteur de la compétition avec 7 pions (à égalité avec Ayoub El Kaabi de l’Olympiakos).

«Je pense que la culture dans notre club, c’est comme un sentiment de famille ici. Le vestiaire, comme je suis vraiment fier du vestiaire que nous avons, les garçons sont formidables en tant qu’individus, mais aussi ensemble. Alors, peut-être qu’ils le savent parce qu’ils ont déjà été ici et qu’ils voyagent à l’étranger. Il est également important, je pense, que les gens, tous les gens, soient dans un endroit où c’est bon pour eux. Nous pouvons également donner aux joueurs certaines des étapes, ou peut-être plus, dans un contexte international, le contexte européen, qu’ils n’avaient pas dans leurs propres clubs», a ainsi dévoilé Håvard Sakariassen par rapport à l’alchimie qui se retrouve dans cette équipe. La prochaine étape pour aller en finale débute ce jeudi avec un déplacement à Londres pour rencontrer Tottenham. L’objectif sera de tenir le plus possible en vue du match retour dans la forteresse d’Aspmyra. Depuis son retour annuel au niveau européen, Bodø/Glimt comptabilise 30 victoires, 1 nul et 6 défaites à domicile pour 101 buts inscrits et 31 buts encaissés lors de ces 37 matches. Une arme dont Bodø/Glimt entendra bien user pour atteindre la finale de la Ligue Europa. Tottenham est prévenu…