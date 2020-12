Mercato : Antonio Conte et l'Inter Milan lancent un casting XXL !

Une fin d'année en boulet de canon. Malgré une élimination précoce lors des phases de poule de l'UEFA Champions League, l'Inter Milan a enchaîné une belle série de huit rencontres sans la moindre défaite. En effet, depuis le revers face au Real Madrid le 25 novembre dernier (2-0), les Nerazzuri affichent un bilan de 7 victoires et une défaite. Résultat : ils pointent en deuxième position au classement en Serie A (33 points), à un point de l'AC Milan, leader.

Un attaquant et un milieu visés

Concentré sur la conquête du scudetto, l'Inter compte sur le mercato d'hiver pour atteindre son objectif. Ce mardi, les divers médias transalpins expliquent qu'une réunion va avoir lieu à Milan entre les différentes têtes pensantes du club pour élaborer la stratégie pour ce mois de janvier. Outre l'entraîneur Antonio Conte, les dirigeants Beppe Marotta et Piero Ausilio seront aussi présents. Le président Steven Zhang pourrait aussi être de la partie.

En raison de l'épidémie de coronavirus et des pertes financières qui en ont découlées, ce mercato sera surtout un marché d'appoint à moindre coût. Le Corriere dello Sport explique que l'écurie italienne cherchera avant tout à vendre des éléments indésirables, à l'image de Radja Nainggolan, qui va être prêté à Cagliari, et de Christian Eriksen, dont on parle beaucoup au Paris Saint-Germain. Obtenir des prêts sera également une solution privilégiée par l'écurie milanaise, qui a identifié deux postes où elle souhaite se renforcer cet hiver.

Un casting offensif XXL

Un attaquant ainsi qu'un milieu de terrain sont visés. Dans l'entrejeu, les noms de Renato Sanches (LOSC) et Leandro Paredes sont évoqués. Pour le joueur du PSG, un échange avec Eriksen est dans les tuyaux. Une solution qui pourrait faire les affaires des Lombards. De son côté, le Corriere dello Sport cite la piste menant à Rodrigo De Paul. L'Argentin de 26 ans est sous contrat jusqu'en 2024 à l'Udinese. Malgré la concurrence de la Juventus, l'Inter a bon espoir d'arriver à ses fins en obtenant un prêt de 18 mois avec option d'achat, car payer un transfert, estimé aujourd'hui à 30 millions d'euros, n'est pas possible. Mais c'est surtout devant que l'Inter cherche la perle rare.

Antonio Conte voudrait un profil différent et un peu peu plus technique que Romelu Lukaku. Là aussi, des noms sont sortis du chapeau. Gervinho est suivi de près. La Gazzetta dello Sport assure même que l'ancien joueur du LOSC est une priorité. De son côté, le Corriere dello Sport précise qu'un échange avec Andrea Pinamonti serait une option sérieuse. Papu Gomez est aussi dans le viseur. Mais les exigences de l'Atalanta pour un élément de 32 ans refroidiraient l'Inter, qui garde toujours à l'oeil Olivier Giroud (Chelsea). Un club qui pourrait finalement opter pour Graziano Pellè (Shandong Luneng), plus abordable financièrement. Les Lombards ont de quoi s'occuper durant ce mercato !