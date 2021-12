CdF : Linas-Monthlery réalise l'exploit contre Angers, Montpellier et Reims se qualifient sur le fil

Le week-end de Coupe de France se poursuivait, ce dimanche, et il y a encore eu de belles surprises entre clubs amateurs et clubs de Ligue 1. En déplacement sur la pelouse des Parisiens de Linas-Montlhery (N3), Angers s'est fait rapidement surprendre dans cette rencontre, avant de concéder le break avant la pause (2-0, 9e et 24e). À la surprise générale, le pensionnaire de National 3 s'est imposé et se qualifie pour le tour suivant en s'offrant un club de l'Élite.

La suite après cette publicité

Opposé à Reims Saint-Anne (R1) pour un Derby, le Stade de Reims a dû attendre la 89e minute pour ouvrir le score et se qualifier, alors que Saint-Anne avait trouvé la transversale en première période (1-0, 89e). Également bousculé durant toute la rencontre, Montpellier s'est finalement imposé sur la pelouse d'Andrézieux (N2) grâce à un penalty de Savanier en fin de seconde période (1-0, 68e). Enfin, Vannes, pensionnaire de National 2, s'est largement imposé sur la pelouse de Wasquehal (N3) sur le score de 4-0.

Le calendrier de la Coupe de France

Les résultats de 16h en Coupe de France :