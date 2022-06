Qualifs CAN 2023 : le Niger et la Tanzanie se neutralisent, la Gambie s'impose face au Soudan du Sud

Suite des matchs de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, après le match nul entre la Namibie et le Burundi plus tôt dans la journée. Dans le groupe F de l'Algérie, le Niger recevait la Tanzanie tandis que la Gambie et le Soudan du Sud s'affrontaient dans le groupe G.

Dans la rencontre du groupe F, la Tanzanie ouvrait rapidement le score (1e) avant d'être rejoint par le Niger (26e). Le score n'évoluait plus et les deux équipes se séparaient dos à dos. De son côté, la Gambie s'est imposée face au Soudan du Sud grâce à un but inscrit au bout des arrêts de jeu de la première période (45+4e).

Résultats des matchs de 18h :