Tirage au sort, Euro 2024 : les Bleus avec l’Autriche, les Pays-Bas et un barragiste dans le groupe D !

Les Bleus sont fixés. Après une Coupe du Monde organisée au Qatar à la fin de l’année 2022 et remportée par l’Argentine aux dépens de l’équipe de France, le tirage au sort de l’Euro 2024 a livré son verdict, ce samedi 2 décembre, à Hambourg. Auteurs d’un parcours remarquable lors des éliminatoires (sept victoires et un match nul en huit matches), les hommes de Didier Deschamps, opéré et absent pour ce rendez-vous, figuraient dans le chapeau 1 et connaissent désormais l’identité de leurs futurs adversaires à l’occasion de la phase de poules de la compétition.

Placés parmi les têtes de série aux côtés de l’Allemagne (pays hôte), du Portugal, de l’Espagne, de la Belgique et de l’Angleterre, les vice-champions du monde - qui avaient hérité du groupe de la mort en 2020 - pouvaient logiquement s’attendre à un tirage relativement clément mais les débats s’annonceront finalement assez relevés. Ainsi, l’équipe de France, placée dans le groupe D, débutera son tournoi contre l’Autriche, le lundi 17 juin à Dusseldorf, et sera ensuite opposée aux Pays-Bas, qui ont déjà croisé la route des Bleus à deux reprises lors des qualifications, à Leipzig, le vendredi 21. Enfin, les Tricolores seront opposés au vainqueur des barrages de la voie A (Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande) à Dortmund, le mardi 25 juin.

Un groupe piégeux pour les Bleus !

Un tirage loin d’être évident pour les coéquipiers d’Antoine Griezmann, qui devront donc faire preuve de rigueur pour ne pas connaître une terrible déconvenue. A noter que les Bleus pourraient potentiellement retrouver la Belgique ou encore le Portugal lors des 8es de finale. Pour le reste du tirage, l’Allemagne, pays hôte et présente dans le groupe A, a hérité de l’Ecosse, de la Hongrie et de la Suisse. Sous les yeux de nombreuses stars telles que Steeve Mac Manaman, Angelos Charisteas, Brian Lauprud, Tomas Rosicky, Ricardo Quresma, Blaise Matuidi, Wesley Sneijder, Sami Khedira ou encore David Silva, le tirage a également réservé un groupe de la mort.

Dans cette optique, l’Espagne, la Croatie, l’Italie et l’Albanie de Sylvinho se retrouveront dans le groupe B. Parmi les autres favoris au titre final, l’Angleterre, placée dans la poule C, sera, de son côté, opposée à la Slovénie, au Danemark et à la Serbie. De son côté, la Belgique croisera le fer avec la Slovaquie, la Roumanie et le vainqueur des barrages de la voie B (Israël, Islande, Bosnie, Ukraine). Enfin, le Portugal retrouvera, dans le groupe F, la Turquie, le vainqueur des barrages de la voie C (Géorgie, Luxembourg, Grèce, Kazakhstan) et la République tchèque.

Le tirage au sort complet de la phase de groupes

Groupe A

Allemagne (pays hôte)

Ecosse

Hongrie

Suisse

Groupe B

Espagne

Croatie

Italie

Albanie

Groupe C

Slovénie

Danemark

Serbie

Angleterre

Groupe D

Vainqueur des barrages de la voie A (Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande)

Pays-Bas

Autriche

France

Groupe E

Belgique

Slovaquie

Roumanie

Vainqueur des barrages de la voie B (Israël, Islande, Bosnie, Ukraine)

Groupe F

Turquie

Vainqueur des barrages de la voie C (Géorgie, Luxembourg, Grèce, Kazakhstan)

Portugal

République tchèque

Le live commenté du tirage au sort de l’Euro 2024