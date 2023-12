Tirage Euro 2024 : les potentiels adversaires de la France sont connus

L’équipe de France va enfin être fixée. Après avoir signé une campagne éliminatoire de haute volée en terminant premiers du groupe B avec sept victoires et un match nul en huit matches, les Bleus vont connaître les nations qui se mettront sur leur chemin lors de la phase de poules de l’Euro 2024. Trois équipes (parmi les 12 barragistes) doivent encore se qualifier, mais l’UEFA va procéder ce samedi 2 décembre au tirage au sort de la phase finale.

Grâce à leur excellent parcours qualificatif, les hommes de Didier Deschamps sont assurés de figurer parmi les six nations têtes de série, aux côtés de l’Allemagne (pays hôte), du Portugal, de l’Espagne, de la Belgique et de l’Angleterre. Une bonne nouvelle pour les vice-champions du monde en titre. Pour rappel, la France était placée dans le chapeau 2 lors du tirage de la phase de poules de l’Euro 2020 et avait hérité du groupe de la mort de la compétition (Allemagne, Portugal, Hongrie).

Un tirage moins risqué qu’il y a 4 ans ?

Comme souvent, lors d’une grande compétition internationale, les nations moins cotées peuvent toujours créer la surprise, mais cette fois, la France a un peu plus de chances d’éviter un tirage très corsé. Un tel scénario existe pourtant. Les Tricolores peuvent hériter d’un pays accrocheur du chapeau 2 (Turquie, Danemark ou Hongrie, qui ont tous fini premiers de groupe), des Pays-Bas ou de l’Écosse dans le chapeau 3 et la Suisse ou de l’Italie dans le pot 4, même si nos voisins azzurri font pâle figure depuis leur sacre à Wembley en 2021.

Le tirage peut également mieux se passer si la bande à DD tombe sur la surprenante Albanie de Sylvinho (pot 2), la Slovénie ou la Slovaquie (pot 3) et sur l’un des barragistes du chapeau 4. En attendant le verdict du tirage prévu samedi à 18h du côté d’Hambourg, les amateurs de simulation ont le temps de composer la poule de leur rêve.

Les 4 chapeaux

Pot 1 : Allemagne (hôte), Portugal, France, Espagne, Belgique, Angleterre

Pot 2 : Hongrie, Turquie, Roumanie, Danemark, Albanie, Autriche

Pot 3 : Pays-Bas, Écosse, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Tchéquie

Pot 4 : Italie, Serbie, Suisse, Vainqueur du barrage voie A, Vainqueur du barrage voie B, Vainqueur du barrage voie C