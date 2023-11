Euro 2024 : les affiches des barrages sont connues

Les éliminatoires de l’Euro 2024 viennent de s’achever ce mardi et on connaît 21 des 24 équipes qui ont pu se qualifier pour la compétition. Cela veut dire qu’il reste donc 3 tickets à aller chercher et cela aura lieu lors des barrages qui se tiendront le 21 et le 26 mars prochain sur des matches secs lors de mini-tournois à quatre nations. Dans la voie A, on retrouve notamment la Pologne et le Pays de Galles qui ont échoué à se qualifier directement. Ces deux nations obtiennent une deuxième chance tout comme l’Estonie, vainqueur de la Ligue D de la Ligue des Nations et qui croisera le fer avec les Polonais. Les Gallois défieront un pays parmi Finlande/Ukraine/Islande. Son identité sera définie lors d’un tirage au sort qui se tiendra ce jeudi et qui permettra aussi de connaître quels pays accueilleront les trois finales de barrages.

La suite après cette publicité

Dans la voie B, on retrouvera l’Israël et la Bosnie Herzégovine qui visent chacun une première qualification historique pour la compétition. Ces deux équipes rencontreront chacune une formation parmi le trio Finlande/Ukraine/Islande. Enfin dans la voie C, on connaît déjà les deux demi-finales. La Géorgie de Khvicha Kvaratskhelia recevra le Luxembourg tandis que la Grèce recevra le Kazakhstan. Les vainqueurs de ces deux rencontres se défieront ensuite en finale. Outre la Grèce qui a notamment gagné l’Euro 2004, les trois autres nations visent une première qualification historique.

Les affiches des barrages

Voie A

Pologne-Estonie

Pays de Galles-Finlande/Ukraine/Islande

Voie B

Israël-Finlande/Ukraine/Islande

Bosnie Herzégovine-Finlande/Ukraine/Islande

Voie C

Géorgie-Luxembourg

Grèce-Kazakhstan