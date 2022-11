CdM 2022 : les Iraniens auraient chanté l'hymne sous la menace

Plus tôt dans la journée, l’Iran a réalisé une excellente opération en battant le Pays de Galles (2-0). De quoi lui permettre de prendre provisoirement la deuxième place du groupe B. Avant le match, les hommes de Carlos Queiroz se sont également distingués en chantant l’hymne national.

Surprenant quand on sait qu’ils avaient gardé le silence face à l’Angleterre. Un geste fort synonyme de soutien aux mouvements de protestation qui ont lieu actuellement en Iran. Pourquoi un tel revirement de situation ? Selon le Guardian, c’est parce que les joueurs iraniens auraient tout simplement victimes de menaces et d’intimidations directes et indirectes des dignitaires du régime iranien. Ambiance…

