Léo Dubois file au club d’Istanbul Basaksehir

Léo Dubois va tenter de se relancer. Parti du côté de Galatasaray pour 2,5 M€ après avoir quitté l’Olympique Lyonnais, où il a passé quatre ans entre 2018 et 2022, Léo Dubois (29 ans) n’a pas vraiment convaincu sous le maillot des Champions de Turquie. Avec 21 rencontres disputées au cours de la saison dernière (1 but, 1 passe décisive), il avait connu plusieurs blessures et avait fait face à la concurrence du latéral droit franco-camerounais, Sacha Boey.

Le club turc d’Istanbul Basaksehir a officialisé, ce vendredi, l’arrivée du latéral droit français, formé au FC Nantes. «Notre club a signé le prêt de Léo Dubois, qui joue pour Galatasaray Sports Club, jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Nous souhaitons la bienvenue à Léo Dubois dans notre famille et lui souhaitons beaucoup de succès avec notre maillot orange-lacivertli», est-il précisé dans le communiqué. Un nouveau challenge pour l’international français.