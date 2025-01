Liverpool : Arne Slot prend la défense de Trent Alexander-Arnold

Depuis le début de saison, Liverpool est sûrement l’équipe la plus dangereuse d’Europe. Leaders en Premier League et en Ligue des Champions, les Reds sont impressionnants et leur bonne forme continue malgré quelques résultats moins convaincants depuis quelques jours. En effet, après un nul difficile à Old Trafford contre Manchester United (2-2), le club de la Mersey a été éliminé en EFL Cup par Tottenham (1-0). Deux prestations au cours desquelles Trent Alexander-Arnold n’aura pas montré son meilleur visage. Raillé pour des prestations défensives inquiétantes pour un latéral droit, TAA a été égratigné par Roy Keane.

Bonne nouvelle, celui qui est cité du côté du Real Madrid a pu compter sur le soutien de son coach Arne Slot ce vendredi en conférence de presse : «je vois une certaine tendance dans les buts que nous encaissons, mais je ne vois pas si c’est à cause de Trent. Pas du tout. Trent a connu un match difficile avec nous (lors du match nul 2-2 contre Manchester United) et peut-être quelques-uns qui étaient corrects voire bons. Il a surtout connu de très bons matchs lorsqu’il a joué pour nous cette saison.» Voilà qui est dit même si le joueur de 26 ans risque d’être attendu au tournant lors des prochains matches.