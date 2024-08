DAZN : la sortie lunaire de Laurent Nicollin sur les abonnements

Après de longues semaines d’incertitude, DAZN, qui diffusera 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s, et beIN Sports (1 affiche), ont obtenu les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Mais le prix des abonnements proposé par DAZN (39,99€ par mois sans engagement pour les 8 affiches) fait couler de l’encre. Questionné à ce sujet par Le Parisien, le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a été plutôt cash sur le sujet. « Est-ce que je comprends l’indignation autour de ce tarif ? Indignation, oui, mais c’est plus cher en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. On est dans un pays de liberté, le mec qui peut s’abonner le fait, celui qui ne peut pas ne le fait pas. A un moment donné, si c’est cher pour certains, c’est l’offre et la demande. On ne fait pas sortir les gens dans la rue avec un fusil en leur disant de s’abonner à DAZN ! Après, c’est très français de critiquer, mais si vous n’avez que ça à foutre… Quand je vais au restaurant, si ce n’est pas bon je ne dis pas que je n’aime pas, je ne vais pas écrire des notes, des trucs… »

La suite après cette publicité

Par la suite, il est monté au créneau pour défendre Vincent Labrune. Le président de la LFP est au centre des critiques depuis quelques mois. «Il a pris la Ligue avec Mediapro et le Covid, il a réussi à récupérer Amazon, à faire venir un fonds d’investissement qui a permis, certes sur perfusion, à des clubs comme nous de récupérer de l’argent pendant deux ans quand les droits TV n’ont pas marché comme on l’espérait. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut remettre en cause tout le travail fait depuis trois ans et demi. Pour moi, oui, c’est l’homme de la situation. Bien sûr, il a fait des erreurs, bien sûr, tout n’est pas rose, je ne suis pas béat sur tout ce qu’il dit et fait. Mais heureusement qu’il avait été élu président il y a trois-quatre ans plutôt que d’autres personnes, et j’espère qu’il sera réélu face à d’autres personnes moins compétentes.» Une bonne mise au point de la part de Nicollin.