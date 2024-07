Copa América : l’Argentine de Lionel Messi terrasse tout le monde

61 matches, 45 victoires, 14 nuls, 2 défaites et 3 trophées. C’est le bilan de l’Argentine depuis 5 ans maintenant. La sélection emmenée par Lionel Scaloni écrase tout sur son passage et ne semble jamais être dans la difficulté. Avec son style qu’on lui connaît (discipline tactique, aisance technique et grosse agressivité dans le pressing), l’Argentine de Lionel Messi ne perd pas et arrive surtout, tout le temps, à faire déjouer ses adversaires. Après avoir gagné la Copa América en 2021 puis la Coupe du monde 2022 au Qatar, les supporters argentins rêvaient d’un nouveau sacre continental cet été.

La suite après cette publicité

Et après 2 semaines de compétition, l’Argentine est bien partie pour aller défendre son titre. Cette nuit, les coéquipiers d’Angel Di Maria, qui prendra sa retraite internationale après le tournoi, se sont qualifiés en finale en éliminant le Canada (2-0). Dans cette rencontre, l’Argentine n’a jamais tremblé contrairement au tour précédent où il avait fallu un Emiliano Martinez XXL lors de la séance de tirs au but pour sortir l’Équateur. Mais c’est le symbole de cette équipe qui se distingue par un esprit collectif et une cohésion assez dingue.

À lire

Copa América : l’Argentine de Lionel Messi domine le Canada et file en finale

L’Argentine ne perd plus

Depuis plusieurs années, Lionel Messi semble être à la tête d’une armée où chacun se bat pour l’autre. Et les joueurs n’ont jamais semblé aussi solidaires. Après la rencontre face au Canada, Angel Di Maria s’est confié, en larmes, sur sa carrière internationale et son envie de terminer en beauté. Il en a profité pour souligner l’esprit d’équipe. «Je pense que je peux sortir par la grande porte. J’ai tout donné. J’essaie toujours de faire de mon mieux. Il y a eu des moments où cela ne m’est pas arrivé ces derniers temps. Je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont toujours soutenu, à ma famille et à cette équipe qui m’a tout donné. Aujourd’hui, avant d’entrer sur le terrain, Leo (Messi) a dit qu’ils voulaient atteindre la finale pour moi et cela m’a rempli d’enthousiasme».

La suite après cette publicité

Preuve encore une fois de la bonne ambiance qui règne dans ce groupe, Lionel Messi a semblé très touché en conférence de presse au moment d’évoquer la finale. Après avoir connu un début de Copa América en dents de scie, il a remonté la pente et a brillé face au Canada (élu homme du match) pour probablement sa dernière compétition continentale. «Profitons de ce que nous vivons en tant qu’équipe nationale, en tant que groupe. Ce n’est pas facile pour nous d’être à nouveau en finale, de concourir à nouveau pour être champions. C’est très difficile et nous devons en profiter. Parce que ce n’est pas facile de faire ça et nous l’avons encore fait. Je le vis comme tout le reste ces derniers temps : en profiter beaucoup et en être conscient, comme cela arrive à Fideo (Ángel Di María) et Ota (Nicolás Otamendi). Ce sont nos dernières batailles. C’est la quatrième finale consécutive que nous allons jouer» a lancé la Pulga qui a d’ailleurs marqué son 109e but en sélection cette nuit (il égale ainsi l’Iranien Ali Daei au second rang des meilleurs buteurs de l’histoire des sélections nationales derrière Cristiano Ronaldo). Ce lundi, il affrontera l’Uruguay ou la Colombie en finale pour viser un nouveau sacre. Mais Messi peut se rassurer, son Argentine semble bien intraitable.