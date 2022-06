Divock Origi un peu plus dans la légende de Liverpool

Divock Origi est une légende de Liverpool à sa manière et dans le coeur des supporters des Reds, notamment grâce à son doublé en demi-finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone et sa réalisation en finale face à Tottenham lors de l'édition 2018-2019 de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Son deuxième but face au Barça, celui du corner tiré rapidement par Trent Alexander-Arnold est d'ailleurs déjà rentré dans l'histoire de la compétition, et de Liverpool.

En effet, à l'occasion de ses 130 ans, le club a sélectionné les 130 plus beaux buts de son histoire. Les réalisations sont sélectionnés en fonction de «la qualité, l'importance, le statut emblématique et l'héritage durable du but». Ainsi certaines des plus grandes légendes du club se retrouvent dans ce classement, dont le top 10 a été voté par les supporters eux-mêmes mais c'est bien le but de Divock Origi inscrit pour parachever le come-back de son équipe à la 79e minute, qui a terminé en tête des votes. Steven Gerrard, capitaine légendaire des Reds, complète les deux autres marches du podium avec sa frappe surpuissante en finale de FA Cup 2006 et sa tête rageuse lors de la finale de Ligue des Champions 2005.