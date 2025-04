Chelsea : Cole Palmer est au fond du trou

On est face à l’un des combles de la saison. Surnommé Cold Palmer pour son côté chirurgical et sa célébration lorsqu’il marque des buts, Cole Palmer a marqué le pas durant l’hiver. Pourtant rien n’indiquait que cela allait se passer ainsi. Au 26 décembre dernier, Cole Palmer comptait 12 buts en Premier League et avait délivré 6 offrandes en 18 journées de Premier League. Dans les pas de Mohamed Salah à ce moment-là, il avait permis à Chelsea de réaliser un début de saison canon et de pointer à une belle 2e place. Depuis, la situation a bien changé. Sixièmes de Premier League à un point de la cinquième place qui est qualificative en Ligue des Champions, les Blues sont clairement en danger pour la participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Des résultats moins bons, notamment offensivement derrière lesquels la méforme de Cole Palmer n’est pas étrangère. Il ne compte que 2 buts et 3 offrandes en 16 matches depuis le début de l’année 2025.

La suite après cette publicité

Pourtant, il a bien progressé sur certains points comme le leadership à l’image de ce que disait son coach Enzo Maresca sur lui en janvier dernier : «il a montré à ses coéquipiers qu’il était un leader. Vous n’avez pas besoin d’être vocal pour l’être. Dans les moments difficiles, nous avons besoin d’un joueur qui dise : donnez-moi le ballon, je vais prendre les choses en main.» Seulement, l’impact de Cole Palmer dans le jeu et les statistiques de Chelsea, est bien moins important qu’avant. Devant digérer son nouveau statut, il est de plus en plus cerné et va devoir intégrer cette nouvelle donnée pour évoluer comme l’a rappelé son coach Enzo Maresca : «tout d’abord, j’ai dit que la prochaine étape pour lui est de gérer ce moment, parce que la plupart des équipes essaient de le marquer individuellement. C’est donc difficile pour lui […] Je le dis depuis le premier jour, nous ne pouvons pas nous reposer sur les épaules de Cole à chaque match.»

La crise commence à durer pour Cole Palmer

Preuve de sa méforme, il a manqué le tout premier penalty de sa carrière le 9 mars dernier alors qu’il restait sur 12 réussites en 12 tentatives avec les Blues. Son attitude est même pointée du doigt comme l’a évoqué le Guardian dernièrement : «en fait, l’homme à la célébration "froide" semble un peu trop glacial en ce moment. Il lance de nombreux regards glacials à ses coéquipiers.» N’ayant pas marqué depuis 14 matches et une réalisation contre Bournemouth (2-2), le 14 janvier dernier, Cole Palmer a aussi fait polémique en début de semaine en publiant une vidéo où il a inscrit un quadruplé l’an dernier contre Everton (6-0). En ajoutant le mot plaisir, il a laissé de nombreuses personnes s’interroger puisqu’il évoluait l’an dernier avec Mauricio Pochettino et non Enzo Maresca.

La suite après cette publicité

Ce dernier n’est toutefois pas encore très inquiet de la situation et imagine bien son protégé relever la tête à un moment donné : «non, je ne suis pas inquiet. Je suis toujours préoccupé par les performances générales. Je ne suis pas inquiet pour Cole parce que Cole est un être humain et pendant la saison, il peut avoir des moments où il a un peu plus de mal. Le problème avec Cole, c’est que nous comptons sur lui pour tout. Or je dis depuis le début que nous devons nous appuyer sur l’équipe. Bien sûr, nous avons de grands joueurs, de joueurs de haut niveau comme Cole, mais nous ne sommes pas du tout inquiets pour Cole.» Pourtant depuis cette sortie, il s’est écoulé un mois et rien n’a changé. Engagé en Conference League avec le statut de grandissime favori, Chelsea doit composer avec une fin de saison chargée puisque le club aura des matches contre Fulham (9e), Everton (13e), Liverpool (1er), Newcastle (4e), Manchester United (14e) et Nottingham Forest (3e) pour finir sa saison de Premier League. Pour arriver à ses fins, Chelsea aura bien besoin du grand réveil de Cole Palmer.