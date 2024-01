Borussia Dortmund : le retour convaincant de Jadon Sancho

Sa carrière n’a vraiment rien de linéaire. Ancien grand espoir de Manchester City, Jadon Sancho a dû s’extorper de l’autre côté du Rhin pour se révéler aux yeux du monde. Brillant sous les couleurs du Borussia Dortmund entre 2017 et 2021, le natif de Londres était alors considéré comme l’un des plus grands espoirs du ballon rond. Finalement, malgré plusieurs sollicitations d’autres grands clubs du Vieux Continent, l’attaquant polyvalent a fait le choix de revenir chez lui, en Angleterre, pour revêtir la tunique de Manchester United qui avait aligné 85 millions d’euros pour l’enrôler à l’été 2021. Mais finalement, son aventure chez les Red Devils est devenu un enfer. Peu convaincant lors de ses premiers mois, il n’a alors pas été épargné par les pépins physiques.

Définitivement mis de côté cette saison et depuis plusieurs mois par le contrasté Erik ten Hag, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) a vu sa carrière être en stand-by et n’a jamais été en mesure de la relancer chez les pensionnaires d’Old Trafford. Dès lors, un départ était nécessaire cet hiver. Moins courtisé que par le passé, Sancho a pourtant pu compter sur le retour de son ex : le Borussia Dortmund. Intéressé depuis plusieurs mois, le club de la Ruhr a accéléré ces dernières semaines et avait besoin d’un tel renfort pour remonter au classement en Bundesliga tandis que de grandes échéances les attendent en Ligue des Champions. Leurs efforts ont alors payé en début de semaine avec le retour en prêt de leur ancien prodige. Ce samedi, le nouveau numéro 10 du BVB faisait officiellement son grand retour sous le maillot des Marsupiaux sur la pelouse de Darmstadt en Bundesliga.

Jadon Sancho a remis tout le monde d’accord

Remplaçant au début de la rencontre, le joueur de 23 ans est rentré en jeu à la 55e minute à la place de Jamie Bynoe-Gittens. Une entrée qui a donné bien plus de liant offensivement aux ouailles d’Edin Terzic qui ne menaient que par un but d’avance avant l’entrée de Sancho. Le joueur prêté par United a d’ailleurs déjà été décisif avec une passe décisive pour son compère Marco Reus (77e). Interrogé à l’issue de la victoire finalement large des siens (3-0), ce dernier n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur les premiers pas de l’ancien de Manchester United pour son retour en Allemagne : «C’est un joueur différent. Il est bon comme buteur à chaque match car il a le positionnement pour transformer un désavantage en avantage. J’aime vraiment jouer avec lui - comme à l’époque. Je suis très, très heureux qu’il ait retrouvé le chemin de notre retour. Il peut être très, très important pour nous parce qu’il décompose très bien les situations et fait une passe finale incroyable. Il trouve le moment parfait.»

Déjà convaincant sur le pré, Jadon Sancho a également été salué sur les réseaux sociaux pour ce retour extrêmement captivant. Amené à être un titulaire pour le reste de la saison, l’Anglais a par ailleurs reçu plusieurs compliments de l’état-major allemand. Après la rencontre, Sebastian Kehl, le directeur sportif du BVB, a fait part de son admiration pour le retour de la coqueluche du Signal Iduna Park : «Quand Jadon entre sur le terrain, on remarque immédiatement qu’il y a de la joie dans le jeu, qu’il y a aussi une certaine classe individuelle, qui nous aide à créer encore et encore des situations dangereuses. C’est tout" Ce que nous espérons de lui. J’aurais aimé qu’il marque un but aujourd’hui, mais la passe décisive de Marco est aussi une belle histoire. C’était vraiment bien aujourd’hui.»

Et alors que certains pourraient être encore sceptiques pour la suite du retour de l’enfant prodige, Edin Terzic a rassuré tout le monde à l’issue de la rencontre. Il ne veut pas brusquer son joueur et compte l’accompagner pour retrouver le fil de son début de carrière très prometteur : «Je suis très content que Jadon ait réalisé une belle prestation pour son retour. Il ne faut pas oublier que nous parlons toujours du talent et de cette forme physique naturelle que Jadon a en lui. C’est une chose, l’autre est qu’il est un très jeune joueur. Il a quand même vécu beaucoup de choses. Là, il a rencontré un mur pour la première fois. Il y en a dans toutes les carrières. Nous savons de quoi Jadon est capable. Nous avons vécu ensemble une période extrêmement fructueuse. Maintenant, il s’agit de créer une nouvelle période de succès. Bien sûr, il doit beaucoup s’investir pour cela. Mais il est prêt à le faire. Il nous l’a d’ailleurs montré dès les premiers jours.» Une chose est sûre, il y a vraiment de quoi s’enthousiasmer face au retour plus que convaincant de Jadon Sancho avec le Borussia Dortmund.