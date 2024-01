Jadon Sancho fait son grand retour au Borussia Dortmund

On ne l’a plus vu sur un terrain depuis le 26 août dernier. Ce jour-là, Jadon Sancho avait remplacé Anthony Martial pour participer à la victoire de Manchester United sur Nottingham Forest (3-2). Quelques jours plus tard, il y a eu cette fameuse brouille entre lui et son entraîneur Erik ten Hag. Après le match contre Arsenal, le Néerlandais avait sous-entendu que l’ailier sortait d’une mauvaise semaine d’entraînement, raison de sa non-convocation pour ce choc de Premier League. Sancho avait immédiatement démenti sur les réseaux sociaux.

Cet épisode a marqué la fin de l’aventure immédiate de l’Anglais chez les Red Devils. Ten Hag, qui a déjà bien assez de problèmes à gérer, ne veut plus entendre parler de lui. Il s’est même vu refuser l’accès à certaines installations de l’équipe première. Dans ces conditions et alors qu’il avait déjà eu pas mal de difficultés à s’adapter lors de ses premiers mois à Carrington, le milieu offensif n’a plus vraiment d’avenir au club. Il lui fallait une porte de sortie, lui qui a tout de même coûté 85 M€ à l’été 2021.

Sancho retrouve le club qui l’a révélé

Et c’est au Borussia Dortmund qu’il rebondit, là où il s’est révélé entre 2017 et 2021. Son ancien club veut bien essayer de le relancer. Sancho vient de revenir pour six mois sous la forme d’un prêt. Le Borussia Dortmund s’est fait prêter jusqu’à la fin de la saison le joueur offensif Jadon Sancho (23 ans). L’Anglais, actuellement à Manchester United, a signé jeudi un contrat de prêt jusqu’au 30 juin 2024», indique le communiqué du BVB.

Le joueur de 23 ans retrouve ses anciens coéquipiers en stage à Marbella, alors que la trêve dure jusqu’au 21 janvier en Bundesliga. Un championnat qui l’a vu briller par le passé (38 buts et 51 passes décisives en 104 matchs) et qui espère revoir le joueur que Sancho était. Le pari n’est pas si risqué pour le BvB puisqu’en cas d’échec, il retournera chez les Red Devils. En revanche, il pourrait s’avérer payant si l’international anglais (23 ans sélections, 3 buts) fait de nouveau parler ses qualités. Avec un duel face au PSV en Ligue des Champions, le jeu peut en valoir la chandelle.