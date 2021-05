Kylian Mbappé s'éloigne du Real Madrid

La suite après cette publicité

Le vent tourne au Real Madrid. Zinedine Zidane a annoncé son départ ce mercredi soir à sa direction et à ses joueurs. Un coup dur pour le club merengue, qui comptait sur lui jusqu'à la fin de son contrat en juin 2022. D'autant plus que le technicien français était un argument de plus, bien que pas forcément décisif, pour attirer Kylian Mbappé (22 ans) dans ses filets.

On le sait Florentino Pérez rêve de s'offrir le champion du monde 2018 et l'intérêt est réciproque. Seulement, il faut que les conditions soient réunies pour qu'une telle opération ait lieu, l'attaquant étant encore sous contrat avec le Paris SG jusqu'en juin 2022. Et selon les dernières informations de Marca, c'est loin d'être le cas.

Coup d'accélération pour Haaland

Le quotidien sportif espagnol avance que, quelle que soit la décision de l'international tricolore (42 sélections, 16 réalisations), qui a rejoint Clairefontaine ce mercredi pour se préparer pour l'Euro 2020 avec l'équipe de France, qu'il réserve encore publiquement, le PSG se montrera inflexible et n'ouvrira pas la porte à une quelconque négociation cet été.

Marca va même plus loin. Consciente de la situation dans ce dossier chaud, la Casa Blanca a même décidé d'avancer ses pions et d'accélérer pour Erlin Haaland (20 ans), récemment élu joueur de l'année en Bundesliga après sa saison de haute volée avec le Borussia Dortmund. La tendance est d'ailleurs confirmée par As, qui rappelle les excellentes relations commerciales entre le Real et le BVB. Affaires à suivre...