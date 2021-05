Real Madrid : pourquoi Zinedine Zidane dit stop

La suite après cette publicité

L'Espagne est sous le choc. L'information est partout. Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid, alors qu'il lui reste un an de contrat. La nouvelle, annoncée mercredi soir, est confirmée ce matin par l'ensemble de la presse ibérique. Le technicien français, qui exerçait son deuxième mandat, n'entraînera plus le club merengue la saison prochaine.

As raconte que le Français a fait part de sa décision ce mercredi à Florentino Pérez, son président, et José Angel Sanchez, directeur du football. Il a ensuite prévenu un à un ses joueurs de son choix, les remerciant pour leur implication et leurs efforts durant cet exercice très compliqué.

Des critiques lourdes et une révolution difficile à mener

Cette saison harassante, marquée par la Covid-19, un titre en Liga perdu lors de la dernière journée, une élimination en demi-finale de Ligue des Champions, un revers en demi-finale de Supercoupe d'Espagne et un accident contre Alcoyano en Copa Del Rey, a eu raison de la volonté de ZZ de poursuivre l'aventure à la tête de la Casa Blanca. Marca explique d'ailleurs que les sévères critiques subies au plus fort de la crise sportive, en janvier, ont profondément marqué le coach tricolore, même si, au sein du club, il a toujours été soutenu.

Les pensionnaires du Bernabeu, Pérez en tête, avec qui les relations sont toujours bonnes, faisaient de lui leur option n°1 mais ont décidé de ne pas le retenir, conscients, comme l'explique le journal, que ce départ leur permettra de procéder au renouvellement souhaité au sein de l'effectif, avec les départs de plusieurs poids lourds. Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout le monde est donc content...