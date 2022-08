Le PSG fait sauter la banque !

Dire que le PSG roule sur la Ligue 1 est un euphémisme. 9 points en 3 matches et 17 buts marqués. Rarement une équipe n'avait autant impressionné en début de saison. Et ce n'est pas la démonstration parisienne à Lille (1-7) avec notamment le but de Kylian Mbappé au bout de 8 secondes qui peut laisser penser que Paris va se calmer. D'autant qu'il s'agit d'une vieille connaissance qui se présente au Parc des Princes, à savoir l'AS Monaco. Et le club de la Principauté, qui vient de se faire gifler 1-4 à Louis II face à Lens, n'arrive pas au meilleur moment pour venir défier le champion parisien. Face au trio infernal Messi-Neymar-Mbappé, il faudra une grande charnière centrale Disasi-Badiashile et un énorme Alexander Nubel pour ne pas repartir de Paris avec une fessée. Si vous voulez miser sur ce duel, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous offre jusqu’à 200€ de bonus et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1 (offre valable jusqu'au 29 août 2022 inclus).

Parmi les différents paris proposés par FDJ, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

victoire du PSG 3-1 contre Monaco (cote à 13,00)

Si vous voulez voir des buts en Ligue 1, c'est bien évidemment le PSG qu'il faut regarder. Une fois encore, face à un adversaire en difficulté et qui vient d'en prendre 4 à domicile face à Lens, Paris ne devrait pas avoir trop de difficultés à se défaire de Monaco. Mais hormis un 7-1 encaissé en 2017-18, il est très rare de voir Monaco se faire ouvrir en deux au Parc des Princes et les débats sont généralement plutôt équilibrés. À FM, on penche plus pour une victoire 3-1 du PSG, comme lors de la saison 2018-19.

Wissam Ben Yedder marque (cote à 3,35)

2e meilleur buteur de Ligue 1 en activité avec 126 buts marqués, Wissam Ben Yedder sera encore l'atout numéro 1 de l'ASM face au PSG. Il faut dire que le club parisien lui réussit souvent très bien puisque l'international tricolore a déjà marqué à 7 reprises face au club de la capitale. À FM, on pense que le tireur attitré des penaltys à l'ASM devrait sauver l'honneur des siens face au PSG.

Combiné buteurs Mbappé et Neymar (cote à 2,50)

Lors de LOSC-PSG, nous vous avons conseillé de miser sur une cote Mbappé et Neymar buteur à 6,50. Ceux qui nous ont écoutés doivent être aujourd'hui heureux. Cette semaine, même cause, même effets. À l'instar du match contre Lille, le tandem de choc Neymar-Mbappé devrait encore faire parler la poudre. Neymar, le meilleur joueur de ce début de saison devrait encore briller, tout comme Kylian Mbappé, qui rappelons le tire les penos au PSG.

