Euro 2024 : la Belgique est déjà à genoux devant la France

C’est une sacrée affiche que nous offre ce match de huitièmes de finale de l’Euro 2024. Même s’il est vrai que dans le contenu et le jeu proposé Bleus comme Diables Rouges peuvent faire bien mieux, il y aura du très beau monde sur la pelouse de la Düsseldorf Arena. Un duel marqué par la rivalité naissante entre les deux pays. Du côté de la Belgique, il y a ainsi clairement envie de se venger de ce Mondial 2018 et du fameux « seum ».

Et les Belges se sont d’ailleurs bien préparés pour ce choc. Domenico Tedesco a bien pris note des changements tactiques de Deschamps, qui devrait utiliser un 4-4-2 contre les Belges. « Nous savons que la dernière fois qu’ils ont joué avec ce système, c’était en 2021. C’est plutôt bon signe pour nous qu’une équipe veuille s’adapter à ce que nous proposons. Cela veut dire que ce que nous faisons n’est pas si mauvais. Mais il peut aussi s’agir pour eux de procéder à des ajustements tactiques qui ont à voir avec leur façon de jouer. Indépendamment de qui jouera et de quel système sera privilégié, je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que cette équipe de France a beaucoup de qualité. Dans ce genre de match, il faut s’adapter rapidement et être conscient de plus de choses. Il ne peut y avoir qu’un seul plan, ce serait trop facile, nous avons besoin d’en avoir plusieurs, nous avons besoin d’une grande capacité d’adaptation », a expliqué le sélectionneur du plat pays.

Les joueurs belges mettent la pression sur la France

Chez nos voisins belges, on met clairement l’étiquette de favori sur la France. « Il y a beaucoup de qualités chez les Français. Ils peuvent sans doute faire deux onze de base… peut-être quatre même. Pour battre la France, on doit jouer très très bien. Peut-être que la France doit être un peu moins. Et on doit également prendre nos occasions. Tu ne vas pas avoir dix opportunités contre eux. Celles que tu reçois, tu dois marquer. On a eu des occasions dans les trois matches, mais on n’a pas été efficace jusqu’ici. Kylian Mbappé est incroyable. Il peut changer un match en une seconde grâce à sa vitesse. Il marque beaucoup de buts, il est toujours dangereux. La qualité est là, chez lui et chez d’autres joueurs », a ainsi lancé Kevin de Bruyne à la RTBF.

Orel Mangala a aussi tenu à mettre en avant le niveau des Bleus : « c’est un match très excitant qui arrive. Je ne pense que ce soit un match entre deux équipes malades. La France possède beaucoup de qualités, mais nous aussi. On va tout faire pour gagner. Ils sont favoris car ils connaissent ce genre d’enjeu. Je joue à Lyon donc tout le monde m’a un peu chambré. Avant le tournoi, on me disait de faire un bel Euro, mais juste de ne pas sortir la France ». Philippe Albert, ancien international belge et consultant pour la RTBF, a aussi donné le statut de favori aux Bleus : « ce n’est pas évident car cette équipe de France est imprévisible. Elle est mauvaise durant un match et elle est capable de se transcender le suivant. Sans l’arrêt miraculeux d’Emiliano Martinez pour l’Argentine, les Français auraient deux Coupes du monde consécutives. Je m’attends à ce qu’on souffre, j’espère qu’on fera le gros dos. Offensivement, on a les armes pour leur faire mal. Défensivement, la France ne laisse rien à ses adversaires. C’est la grosse différence par rapport à nous. Un de nos meilleurs joueurs depuis le début de la compétition, c’est Koen Casteels. Sans les prouesses de notre gardien, je ne sais pas si on serait en huitième. Il faut malgré tout rester confiant et espérer que les Diables jouent un match à 100%, voire plus, de leurs possibilités. Espérer aussi que les Bleus soient dans un mauvais jour. A partir de ce moment-là, je suis persuadé qu’on peut les sortir ». Mais c’est sur le terrain que la France devra prouver qu’elle a le niveau pour sortir les Belges et aller loin…