AC Milan : Paolo Maldini tacle Gianluigi Donnarumma sur son départ au PSG

Formé à l'AC Milan en 2015, Gianluigi Donnarumma s'est rapidement imposé dans les cages du club milanais mais avait décidé de ne pas prolonger son contrat à l'issue de la saison dernière. Finalement, le Champion d'Europe 2020 avec l'Italie s'est engagé au PSG cet été. Un choix que ne comprend pas Paolo Maldini, le directeur technique des rossoneri.

«Gianluigi Donnarumma est une belle personne, pleine d'émotions. Je pense que dans un monde idéal, la seule véritable motivation d'un footballeur devrait être la passion. Mais si votre objectif est d'obtenir une rédemption sociale et de l'argent à donner à votre famille, qui s'est serrée la ceinture pour vous pendant vos années d'enfance, ce sont des motivations compréhensibles (...) Pour atteindre certains résultats et une certaine stature en tant que joueur, les motivations sportives sont fondamentales. Il peut arriver que les besoins d'un joueur ne correspondent pas à ceux d'un club. Il y a ceux qui préfèrent attendre et ceux qui sont pressés. Ce n'est pas à moi de juger certains choix», a-t-il expliqué dans la Gazzetta dello Sport.