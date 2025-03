OM : Amine Gouiri apporte son soutien à Adrien Rabiot

Ce dimanche, l’OM n’a pas déjoué les pronostics et s’est incliné en déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Un coup dur pour les Olympiens qui restent donc sur trois défaites lors de leurs quatre derniers matches de championnat. Auteur d’un match intéressant sur le plan individuel, Amine Gouiri a fait part de sa frustration à l’issue de la rencontre. Il en a également profité pour apporter son soutien à Adrien Rabiot, ciblé par le public parisien après avoir fait son retour au Parc des Princes sous les couleurs marseillaises :

«On a bien préparé ce match. On est déçus et frustrés car je pense qu’on aurait pu aller faire mieux. On leur a posé beaucoup de problèmes mais on prend des buts évitables. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe. On a fait une bonne prestation. C’est un match qui va nous servir pour la fin de saison. Le brassard de Rabiot ? C’était un choix d’ensemble avec tous les cadres. On connaît tous Adri (Rabiot, ndlr), c’était un bon clin d’oeil. Les chants contre lui, ça nous touche tous car on est une grande famille. Plus épanoui ? Je prends plus de plaisir dans cette équipe et le style de jeu me va bien. J’essaye de travailler un maximum pour garder cette forme. On va pousser pour aller réaliser nos objectifs. Le retour des poursuivants ? On ne craint personne mais on sait que ça va être dur. On a le destin entre nos mains Il reste huit matches et on est devant au classement. On va prendre les matches les uns après les autres pour finir deuxième.»