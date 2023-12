L’Ajax rembourse ses supporters après avoir été éliminé par un club de D4

La saison galère continue à l’Ajax Amsterdam. Si en Eredivise, le club néerlandais se relève petit à petit et squatte désormais la cinquième place, celui-ci a rechuté, en Coupe des Pays-Bas. Et de quelle manière. Battus jeudi soir face à l’USV Hercules (3-2), équipe évoluant en D4 hollandaise, dès les 16es de finale seulement, les coéquipiers de Brian Brobbey ont une nouvelle fois montré qu’ils étaient encore malades. Une élimination prématurée qui fait tâche à l’Ajax, surtout au vu de l’adversaire. Alors, le club a décidé de prendre une grande décision.

Au lendemain de cette désillusion, l’Ajax Amsterdam a envoyé un mail aux 325 supporters ayant fait le déplacement jusqu’au stade de Galgenwaard, à Utrecht, promettant le remboursement des places et du transport en bus. «En raison de la mauvaise performance de notre équipe, vous avez sans aucun doute vécu le match Hercules-Ajax comme douloureux. Nous partageons cette douleur et avons profondément honte. En consultation avec le groupe de joueurs et le staff technique, il a été décidé que tous les supporteurs extérieurs ayant acheté un billet seraient remboursés. (…) Cette compensation n’efface pas le souvenir de la douloureuse soirée, mais ne rien faire n’était pas une option. Merci pour votre soutien inconditionnel», peut-on lire sur le mail. Un très joli geste qui ne réparera tout de même pas l’humiliation.