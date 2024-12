Real Madrid : nouvelles révélations sur le regain de forme de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé retrouve de sa superbe. Arrivé l’été dernier dans la capitale espagnole et rapidement critiqué après des débuts mitigés sous le maillot du Real Madrid, l’international français (86 sélections, 48 buts) est en train de se libérer. Pour preuve, le Bondynois reste sur trois buts lors des trois derniers matches et se retrouve, avec 13 buts mi-saison, dans les temps de passage d’un certain Cristiano Ronaldo.

Une nouvelle fois attendu, ce dimanche, lors de la 18e journée de Liga face au Séville FC, le numéro 9 madrilène aura logiquement à cœur de confirmer sa belle dynamique et ainsi confirmer les propos de son entraîneur Carlo Ancelotti. «Il a été bon sur ses derniers matches et est encore plus motivé et enthousiaste. Sa phase d’adaptation est terminée. Du peu que j’en ai vu, ils combinent bien et s’adaptent bien aux positions et caractéristiques des uns et des autres», s’est notamment félicité le technicien italien.

Mbappé s’est libéré !

Refusant de fixer son protégé dans une position claire et prêt à lui donner le maximum de liberté, Ancelotti en attend malgré tout plus du champion du monde 2018. «Il peut et doit encore s’améliorer. Au niveau de sa régularité et dans la répétition des actions individuelles que lui seul sait faire. Je ne lui demande pas d’être très impliqué dans le jeu mais de se démarquer et d’attaquer la profondeur parce que c’est sa grande force». Une chose est sûre, Mbappé confirme, aujourd’hui, son retour au premier plan.

Outre les considérations statistiques, l’ancien Monégasque semble, en effet, plus affuté physiquement et bien plus impactant dans le jeu. Une trajectoire positive qui ne manque pas d’explications. Selon les informations de L’Equipe, qui cite une source interne du champion d’Europe en titre, le natif de Bondy est en effet «plus détendu» et semble s’être «ôté» de l’énorme pression qu’il se mettait depuis son arrivée. Un déclic bienvenu que l’intéressé va désormais devoir confirmer sur la durée…