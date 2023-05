Everton : Alex Iwobi appelle les supporters à l’unité pour décrocher le maintien dimanche

La rencontre Everton-Bournemouth aura un goût de finale ce dimanche (17h30), du moins pour les Toffees. 17e de Premier League et toujours sous la menace d’une relégation en Championship, le club de Liverpool devra impérativement battre les Cherries à Goodison Park pour s’assurer une place dans l’élite du football anglais la saison prochaine. Dans un entretien accordé au Telegraph, Alex Iwobi a souligné le sentiment d’unité qui lie le groupe dans cette période trouble, tout en rappelant l’importance qu’auront les supporters d’Everton dans cette quête du maintien dimanche.

«Nous voulons nous maintenir. Nous prospérons là-dessus. C’est électrique quand nous sommes dans le bus, en entrant sur le terrain, et vous pouvez voir les supporters chanter, frapper le bus… C’est presque comme si vous alliez à la guerre, explique l’international nigérian. Ce sera tellement important pour nous qu’ils soient là. Nous le ressentons vraiment sur le terrain, tout le monde fait cette petite course supplémentaire, ce petit déplacement pour tacler. Nous allons avoir besoin de cette énorme ambiance, c’est certain, souligne l’ancien joueur d’Arsenal. Mes voisins sont des fans d’Everton, ils disent toujours 'Allez, on ne peut pas descendre’, même mon jardinier est un fan. Ce matin, il m’a juste dit : 'on va le faire, on va le faire.' Je lui ai répondu : 'oui, je suis sûr que nous allons le faire.' Cela me montre pour qui je fais cela et ce que cela signifie pour eux. Ils sont affectés et si Everton descend, ils seront dévastés. Si je ne le fais pas pour moi, laissez-moi au moins le faire pour eux.»

